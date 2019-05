Golf | PGA Championship 2019 | partenza fulminante di Brooks Koepka! Soltanto Danny Lee

LIVE Golf - PGA Championship 2019 in DIRETTA : 1° giro - partiti Francesco Molinari e Tiger Woods! : Buongiorno, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del primo giro del PGA Championship 2019 a Bethpage Black, secondo Major di quest’annata di Golf. Per la prima volta il mitico, difficile e temuto Black Course ospita questo torneo, che è stato spostato da agosto a maggio per farlo coincidere con la settimana che precede il Memorial Day negli Stati Uniti. Questo cambiamento ha reso gli US Open il terzo Major e l’Open Championship il quarto. ...

Golf - PGA Championship 2019 : Bethpage Black ospita il secondo Major della stagione. Tiger Woods e Molinari contro il meglio del pianeta : Il PGA Championship offre una propria veste nuova e diversa con l’edizione di quest’anno, che comincia tre mesi prima rispetto all’usuale collocazione, nel weekend che precede il Memorial Day. Il percorso è il molto difficile Black Course di Bethpage Black, un par 70 che nasconde un’immensa quantità di difficoltà al suo interno. Tiger Woods torna a entrare in un Major da detentore del precedente, con la vittoria del ...

Golf - PGA Championship 2019 : come vederlo in tv e streaming. Orari e programma : Prenderà il via domani sul Black Course del Bethpage State Park di Farmingdale, nello stato americano di New York, il PGA Championship 2019, secondo Major della stagione Golfistica che riunirà come di consueto le stelle del panorama mondiale. Considerato il livello altissimo dei giocatori presenti non sarà possibile indicare un reale favorito, anche se l’uomo più atteso sarà senza alcun dubbio il fuoriclasse statunitense Tiger Woods, reduce ...

Golf - PGA Championship 2019 : Tiger Woods torna in campo dopo il trionfo al Masters e insegue il sedicesimo titolo in un Major : La stagione Golfistica internazionale prosegue questa settimana con uno degli appuntamenti più attesi dell’intero calendario: il PGA Championship 2019, secondo dei quattro tornei Major dell’anno che prenderà il via nella mattinata di giovedì 16 maggio sul percorso del Bethpage State Park Black di Farmingdale, nello stato di New York (USA). dopo lo strepitoso successo all’Augusta Masters con cui è entrato definitivamente nella ...

Golf - i campioni scendono sul green per il PGA Championship : Francesco Molinari sfida Woods e Koepka : Il terzetto giocherà insieme nei primi due giri di un torneo che ha tanti motivi di interesse, oltre naturalmente a quello prioritario di tutti i 156 protagonisti di poter alzare al cielo il Wanakaker Trophy L’élite mondiale torna in scena nel PGA Championship, il major giunto alla 101ª edizione e portato da agosto a maggio per la prima volta dal 1949. Si giocherà sul difficile percorso del Bethpage Black Course (16-19 maggio), sede della ...

Golf - PGA Championship 2019 : Francesco Molinari per continuare un trend positivo. Primi due giri con Brooks Koepka e Tiger Woods : Tra il Masters di Augusta e il PGA Championship, la sagoma di Francesco Molinari s’è vista pochissimo sui campi da Golf del pianeta Terra. Il torinese, infatti, ha partecipato soltanto all’RBC Heritage, mancando peraltro il taglio per la prima volta in quest’annata. Non sembra, quindi, essere molto facile comprendere in quali condizioni arriverà il nostro Golfista, che al PGA Championship ha un ruolino di marcia diventato molto ...

Golf - PGA Tour 2019 : Sung Kang resiste al comando e si aggiudica l’AT&T Byron Nelson precedendo Matt Every e Scott Piercy : Si è concluso nella notte italiana l’AT&T Byron Nelson 2019, ultimo appuntamento del PGA Tour prima della settimana dedicata al secondo Major della stagione, ovvero il PGA Championship. Sul percorso del Trinity Forest Golf Club di Dallas, in Texas (Stati Uniti), il sudcoreano Sung Kang ha conquistato la sua prima vittoria sul massimo circuito Golfistico americano al termine di una giornata particolarmente intensa a causa del ritardo ...

PGA Championship Golf 2019 : date - programma - orari e tv. Major anticipato di tre mesi : Era l’ultimo Major dell’anno, ma da quest’anno è stato anticipato a maggio e inserito come secondo nel calendario dell’anno. Si tratta del PGA Championship, che quest’anno si terrà a New York, sul complicato percorso di Bethpage Black. Tutti si aspettano qualcosa di grande, nuovamente, da Tiger Woods, che è tornato alla vittoria in un Major al Masters di Augusta, in un quarto giro che ne ha rinnovato la leggenda e ...

Golf - PGA Tour 2019 : Matt Every guida l’AT&T Byron Nelson ad una giornata dal termine : I protagonisti del PGA Tour saranno chiamati agli straordinari nella domenica texana dell’AT&T Byron Nelson (montepremi 7,9 milioni di dollari). In quel di Dallas (Texas, Stati Uniti), sul percorso par 71 del Trinity Forest Golf Club, le cattive condizioni climatiche e l’oscurità hanno interrotto il terzo round quando appena una decina di Golfisti avevano terminato le fatiche del sabato. Classifica dunque più che momentanea, con ...

Golf - PGA Tour 2019 : uno spettacolare giro in 61 colpi porta Sung Kang al comando dell’AT&T Byron Nelson : Al termine del secondo giro dell’AT&T Byron Nelson, ultimo torneo del PGA Tour prima del PGA Championship (secondo Major dell’anno), si porta nettamente al comando il sudcoreano Sung Kang, autore di uno spaventoso giro in 61 colpi (10 sotto il par) per concludere in -16 a metà della manifestazione di Dallas. Storia curiosa, quella di Sung Kang, che proprio a Dallas si è trasferito nel 2011 prima di stabilirsi definitivamente ...

Golf - PGA Tour 2019 : Koepka 4° e Harding 13° dopo il primo giro dell’AT&T Byron Nelson - comandato da Denny McCarthy : Si è disputato questa notte il giro d’apertura dell’AT&T Byron Nelson, torneo del PGA Tour che si svolge a Dallas, in Texas. dopo il primo giorno sul par 71 texano a comandare è Denny McCarthy, ventiseienne del Maryland, capace di concludere in -8 davanti ai suoi connazionali Tyler Duncan e Tom Hoge, entrambi a -7. Il gruppo particolarmente nutrito, però, è quello di coloro che si trovano in quarta posizione: sono ben nove i ...

Golf - PGA Championship - Woods a Bethpage : ROMA, 09 MAG - Tiger Woods a Bethpage per trovare il feeling col campo e mettere nel mirino la sedicesima vittoria in un torneo del Grande Slam. Prima l'arrivo del suo yacht a Oyster Bay, quindi la ...

Golf - PGA Tour 2019 : Dallas ospita l’AT&T Byron Nelson - prova generale del secondo Major dell’anno a New York : Ultima settimana di PGA Tour prima della grande novità di questa stagione di Golf: lo spostamento a metà maggio del PGA Championship, che diventa secondo Major dell’anno e trasforma l’AT&T Byron Nelson in un torneo preparatorio in questo senso. Eppure la manifestazione di Dallas ha un albo d’oro ragguardevole fin dalla prima edizione, tenutasi nel 1944: Sam Snead, Ben Hogan, Jack Nicklaus, Tom Watson, Ernie Els, Phil ...