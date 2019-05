Ultraleggero in picchiata su casa | due morti nel Trevigiano

ilfogliettone

(Di giovedì 16 maggio 2019) Un velivoloe' caduto contro unaquesta sera nel, provocando la morte delle due persone a bordo. L'incidente e' avvenuto a Caerano San Marco, in provincia di Treviso. Era quasi l'ora di cena quando gli abitanti di una villetta hanno udito un botto tremendo contro una delle pareti esterne, e poi un frastuono provenire dal terrazzo al primo piano. Il piccolo aereo, pare in fase di, sarebbe finito senza controllo sul muro dell'abitazione, vicino alla canna fumaria; quindi le carcassa si e' adagiata sul terrazzo. L'immobile si trova in via Giorgione, in una zona periferica di Caerano.Le vittime, ancora non identificate, sarebbero due trevigiani, un 50enne e un 70enne. Per loro non c'e' stato nulla da fare. Erano gia' deceduti quando sul posto sono arrivati i soccorritori del Suem 118, assieme alle squadre dei vigili del fuoco, arrivate da Treviso, ...

