Ultime Notizie Roma del 16-05-2019 ore 20 | 10

Ultime Notizie Roma del 16-05-2019 ore 16 : 10 : Romadailynews radiogiornale Di nuovo buon pomeriggio dalla redazione in studio Frascarelli azzerata la Giunta leghista di Legnano ai domiciliari il sindaco e l’assessore alle opere pubbliche in carcere l’assessore al bilancio gravi le accuse della procura che parla tra l’altro disco fisso della legalità all’attacco sul tema corruzione dice primer 5 Stelle Luigi Di Maio è chiaro ed evidente che c’è ...

Allegri Juventus - Ultime Notizie : Conte aspetta la Juve - addio vicino? : Allegri Juventus, ultime notizie: Conte aspetta la Juve, addio vicino? Massimo Allegri siederà ancora sulla panchina della Juventus nella prossima stagione? Al momento, nessuna certezza per quanto riguarda il futuro del tecnico livornese anche se le ultime notizie riferiscono di incontri sempre più frequenti con il Presidente Agnelli: argomento centrale il nuovo progetto dell’allenatore per rendere i bianconeri vincenti anche in Europa; se ...

Ultime notizie/ Ultim'ora di oggi. Milano - evacuato asilo Scalabrini - 16 maggio 2019 - : Ultime notizie, Ultim'ora di oggi. L'asilo di Milano di via Scalabrini è stato evacuato per una presunta fuga di gas, 16 maggio 2019,

Scuola - precariato docenti Ultime Notizie : PAS 36 mesi - pressing per accesso a tutti : C’è grande attesa per l’esito dell’incontro odierno tra Governo e sindacati in merito alla questione del precariato. A questo proposito, il coordinatore nazionale della Gilda degli Insegnanti, Rino Di Meglio, ha rilasciato alcune dichiarazione in merito alle possibili soluzioni ‘strappabili’ al Miur. Fase transitoria abilitante per tutti i docenti con 36 mesi ‘Auspichiamo che l’incontro di oggi sia risolutivo ...

Ultime Notizie Roma del 16-05-2019 ore 12 : 10 : Romadailynews radiogiornale dalla redazione in studio Roberta Ceccarelli scontro aperto tra Stati Uniti d’America Cina in seguito alla decisione del presidente Trump di vietare l’acquisto di apparecchiature Huawei e zte da parte di società di telecomunicazioni americane alla cinese che imita nella lista nera del Commercio statunitense ha replicato spiegando che la norma danneggerà imprese e consumatori frenando gli scorsi per ...

Governo Ultime Notizie : Di Maio - Giorgetti e Conte non si parlano più : Governo ultime notizie: Di Maio, Giorgetti e Conte non si parlano più Il defollowing su Instagram era stato un indizio. Dopo aver rinunciato a seguire l’uno le stories dell’altro, i due alleati di Governo hanno abbandonato anche l’abitudine di telefonarsi, parlarsi e finanche di vedersi, coinvolgendo, in questo gioco del silenzio a ribasso, anche i vertici della presidenza del Consiglio: Giuseppe Conte e Giancarlo ...