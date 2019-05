Playoff Serie C 2019 | risultati secondo turno e sorteggi primo turno nazionale

Serie B - rigettata la richiesta di sospensione dei Playoff : sospensione playoff Serie B – E’ stata rigettata dalla Corte d’Appello della Figc la richiesta di sospensiva della disputa dei playoff di Serie B, avanzata dal Palermo dopo la retrocessione in C decisa dal Tribunale federale. Lo riporta l’ANSA. L’inizio dei playoff per la promozione in Serie A, resta dunque in programma per domani, 16 […] L'articolo Serie B, rigettata la richiesta di sospensione dei playoff è stato ...

Video/ Monza Sudtirol - 3-3 - highlights - lombardi qualificati! - Serie C Playoff - : Video Monza Sudtirol, risultato finale 3-3,: highlights e gol della partita, nel secondo turno dei playoff di Serie C. I lombardi passano il turno.

SORTEGGIO Playoff Serie C/ Tabellone : gli orari - Monza sulla Rai - 1° turno nazionale -

Playoff Serie C - sorteggiate le gare della fase nazionale : tutti gli accoppiamenti : Playoff Serie C – Dopo il secondo turno andato in scena nella serata di ieri, che ha visto l’eliminazione di Sudtirol, Novara, Pro Vercelli, Ravenna, Reggina e Virtus Francavilla , sono usciti poco fa i sorteggi che metteranno di fronte le squadre rimaste nella fase nazionale. gare di andata e ritorno, primo match il 19 e secondo il 22. Ecco tutti gli ...

Playoff Serie A Basket – Mike James e Nemanja Nedovic infortunati : rischiano di saltare l'intera serie contro Avellino : Mike James e Nemanja Nedovic ancora ai box per infortunio: i due esterni rischia di saltare l'intera serie contro la Sidigas Avellino Brutte notizie in casa Olimpia Milano. In vista dell'esordio nei Playoff di serie A, la franchigia che ha dominato la regular season italiana potrebbe ritrovarsi senza due colonne portanti. Mike James e Nemanja Nedovic rischiano di saltare l'intera serie dei quarti di finale contro la

Video/ Arezzo Novara - 2-2 - : highlights - toscani agli ottavi - Serie C Playoff - : Video Arezzo Novara, 2-2,: highlights e gol della partita, valida per secondo turno per i play off del Campionato di Serie C. toscani agli ottavi.

Video/ Catania Regina - 4-1 - : highlights - etnei a valanga - Serie C Playoff - : Video Catania Reggina, risultato finale 4-1,: highlights e gol della partita, nel secondo turno dei play off di Serie C. etnei agli ottavi.

Reggina - il messaggio del presidente Gallo dopo l’eliminazione ai Playoff di Serie C : Nella serata di ieri si sono giocate partite molto importanti valide per il secondo turno dei playoff di Serie C, in particolar modo il big match ha messo di fronte Catania e Reggina, 4-1 il risultato finale, punteggio che può essere considerato bugiardo secondo quanto espresso in campo. Grande delusione per il club amaranto che però adesso pensa già al futuro, da questo punto di vista sono molto chiare le idee del presidente Luca Gallo ...

Playoff Serie C - la diretta live del secondo turno : si qualifica il Monza - si giocano 5 partite : Playoff Serie C, diretta live – Continua il programma dei Playoff di Serie C. In campo domani il secondo turno, ultimo preliminare prima della fase nazionale. Spicca sicuramente Catania-Reggina, gara tra due squadre che meritano altre categorie. Interessante anche la sfida tra Arezzo e Novara. Ad aprire la giornata il match tra Monza e Sudtirol, con il pareggio per 3-3 che consente ai brianzoli di volare alla fase nazionale. Il resto ...