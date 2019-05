Legnano | la figlia del candidato paracadutata nel cda in cambio di voti | “Io non capisco

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 16 maggio 2019) La politica che diventa baratto, a discapito di tutto: della legge, delle competenze, del bene pubblico. Succede a, feudo leghista stravolto da un’inchiesta per turbativa d’asta e corruzione elettorale con la giunta decapitata. E dalle carte emerge emblematica la storia di una giovane laureata in giurisprudenza che, senza alcuna esperienza, viene paracaduta nel cda della partecipata Aemme Linea Ambiente. Perché? Perché il suo papà, Luciano Guidi,alla carica di primo cittadino per Alternativa Popolare e Lista Civica – Giovani Popolari (ex-Ncd/Udc), “vende” i suoi 1046al leghista Gianbattista Fratus. Quest’ultimo,del centrodestra con 9.196al primo turno, vince le elezioni dopo il ballottaggio con un totale di 10.865 preferenze. Ildi centrosinistra, Alberto Centinaio, al primo turno aveva ...

