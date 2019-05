La beta di Call of Duty | Mobile disponibile su Android | si celebra il lancio con un nuovo

eurogamer

(Di giovedì 16 maggio 2019) Un paio di mesi fa, Activision ha annunciato unofper piattaformeof, che è essenzialmente un porting del gioco in precedenzasolo per il mercato cinese,of: Online. Quando il gioco è stato inizialmente annunciato, è stato anche rivelato che avrebbe ricevuto unadurante l'estate e sembra che quel momento sia finalmente arrivato.Mentre i dettagli su quali paesi fanno parte del soft-launch sono scarsi al momento, Activision ha affermato che faranno piccoli test regionali durante l'estate.Perre ildellain alcune regioni, Activision e Tencent hanno pubblicato untrailer per il gioco, riporta Dualshockers. Anche se breve, offre ai giocatori un aspettoe fresco di COD, mentre mostra anche le cose che potremo fare una volta che il titolo sarà pubblicato.Leggi altro...

