Invasione di specie aliene a Roma | il punto al Bioparco

(Di giovedì 16 maggio 2019) Vivere, convivere, lottare, soccombere alleinvasive: queste le tematiche al centro della riunione di esperti dal titolo ‘Alieni a’ organizzata oggi dalla Fondazionein collaborazione con Life ASAP (Aliens Awareness Program) coordinato dall’ISPRA (l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) per parlare di questa cittadinanza parallela che ormai abita stabilmente le città e delle azioni per sensibilizzare l’opinione pubblica sul fenomeno. Pappagalli, testuggini palustri americane, nutrie, punteruoli rossi e tanti altri sono in preoccupante aumento ae stanno causando seri problemi alla biodiversità cittadina, fino all’estinzione delleautoctone e all’alterazione degli habitat che occupano. Attualmente in Italia sono presenti più di 3.000, introdotte spesso volontariamente, di cui oltre il 15% invasive. A ...

