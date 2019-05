Internazionali d’Italia – Del Potro e Nishikori ai quarti | sconfitti Ruud e Struff

LIVE Fognini-Tsitsipas - Internazionali d’Italia 2019 in DIRETTA : 1-4 nel 1° set al Pietrangeli - azzurro molto falloso : Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match valido per gli ottavi di finale degli Internazionali d’Italia 2019 di tennis tra Fabio Fognini e Stefanos Tsitsipas. L’azzurro concluderà questa maratona tennista dei doppi turni con l’ultimo singolare del tabellone maschile in programma sul Pietrangeli contro il forte giocatore greco. Il ligure è arrivato a questo punto grazie al successo nel pomeriggio contro il moldavo Radu ...

Internazionali d’Italia Roma 2019 : Novak Djokovic show! Il serbo vola ai quarti in un’ora! : Se Rafael Nadal batte un colpo, Novak Djokovic risponde: oggi il serbo replica per la seconda volta all’iberico. Il numero uno del seeding degli Internazionali d’Italia di tennis in poco più di un’ora di gioco si sbarazza del tedesco Philipp Kohlschreiber per 6-3 6-0 negli ottavi e si regala i quarti contro l’argentino Juan Martin Del Potro. Nel primo set parte subito a razzo Djokovic, che trova il break nel secondo ...

Internazionali d’Italia – Non c’è storia contro Djokovic : Kohlschreiber polverizzato in due set : Novak Djokovic stacca il pass per i quarti di finale degli Internazionali d’Italia: il tennista serbo stende in due set Kohlschreiber e prenota la sfida contro Del Potro Dopo aver dato una lezione di tennis al giovane talentino canadese Shapovalov, Novak Djokovic ha giocato questa sera il suo secondo match di giornata. Il serbo, ‘vittima’ del maltempo di ieri, è stato costretto al doppio match ravvicinato, del quale non sembra aver ...

LIVE Internazionali d’Italia 2019 in DIRETTA : Djokovic avanti di un set contro Kohlschreiber - Fognini sfida Tsitsipas! Federer e Nadal nei quarti! : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE di una giornata che definire particolare è poco per gli Internazionali d’Italia 2019 di tennis. Sui campi del Foro Italico assisteremo ad uno spettacolo in due atti in cui gran parte degli attori sul palcoscenico di Roma saranno protagonisti di due match nello stesso giorno, visto che la pioggia caduta incessantemente ieri sulla Capitale ha portato ad questa vera e propria scorpacciata di ...

Internazionali d’Italia – Rafa Nadal incontenibile : lo spagnolo spazza via Basilashvili lasciandogli appena 1 game : Rafa Nadal incontenibile nella sfida contro Basilashvili: il tennista spagnolo trionfa in 1 ora e 2 minuti lasciando all’avversario appena 1 game Dopo la semplice vittoria su Chardy (0-6 / 1-6), Rafa Nadal si è ripetuto nel secondo match odierno. Lo spagnolo, a causa del maltempo di ieri, è stato costretto, come diversi altri colleghi, a scendere in campo due volte, ma per Nadal giocare sulla terra rossa è ‘meno complicato’ degli altri. ...

Internazionali d’Italia Roma 2019 : Rafael Nadal inarrestabile! Spazzato via anche Nikoloz Basilashvili : Dopo aver Spazzato via nella sessione diurna il malcapitato transalpino Jeremy Chardy, Rafael Nadal si ripete agli Internazionali d’Italia di tennis ed inaugura la sessione serale sul Centrale facendo il bello ed il cattivo tempo anche con il georgiano Nilìkoloz Basilashvili, testa di serie numero 14 del seeding, preso a pallate e mandato a casa in un’ora, con il punteggio di 6-1 6-0. Domani sfida ai quarti con il connazionale ...

LIVE Fognini-Tsitsipas - Internazionali d’Italia 2019 in DIRETTA : l’azzurro a caccia dei quarti di finale al Pietrangeli : Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match valido per gli ottavi di finale degli Internazionali d’Italia 2019 di tennis tra Fabio Fognini e Stefanos Tsitsipas. L’azzurro concluderà questa maratona tennista dei doppi turni con l’ultimo singolare del tabellone maschile in programma sul Pietrangeli contro il forte giocatore greco. Il ligure è arrivato a questo punto grazie al successo nel pomeriggio contro il moldavo Radu ...

LIVE Internazionali d’Italia 2019 in DIRETTA : agli ottavi Fognini - sfiderà Tsitsipas! Federer e Nadal nei quarti! : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE di una giornata che definire particolare è poco per gli Internazionali d’Italia 2019 di tennis. Sui campi del Foro Italico assisteremo ad uno spettacolo in due atti in cui gran parte degli attori sul palcoscenico di Roma saranno protagonisti di due match nello stesso giorno, visto che la pioggia caduta incessantemente ieri sulla Capitale ha portato ad questa vera e propria scorpacciata di ...

Internazionali d’Italia – Pliskova non stecca : Kenin si arrende al terzo set : Karolina Pliskova accede ai quarti di finale degli Internazionali d’Italia: la tennista ceca trionfa in tre set contro l’americana Sofia Kenin Servono 1 ora e 56 minuti a Karolina Pliskova per staccare il pass valevole per i quarti di finale degli Internazionali d’Italia. La tennista ceca, numero 7 del ranking mondiale femminile, ha trionfato nella sfida degli ottavi di finale che la vedeva opposta all’americana Sofia Kenin, numero 37 del ...

