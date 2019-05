Inter | ufficiale il rinnovo di Skriniar fino al 2023

Internazionali d’Italia - oggi non si gioca : arriva la decisione ufficiale : Internazionali d’Italia, la pioggia la sta facendo purtroppo da padrona in quel di Roma: gare slittate al Foro Italico Internazionali d’Italia, la giornata odierna è stata interamente cancellata. Dopo l’ufficialità in merito alla sessione diurna, è arrivata adesso anche la decisione in merito alla sessione serale che è stata anch’essa cancellata. Domani alle ore 10 si ripartirà riprendendo ovviamente dal programma ...

Internazionali d’Italia – Federer spiazza tutti - sui social il suo annuncio ufficiale [VIDEO] : Federer ha preso la sua decisione: sui social l’annuncio ufficiale sulla sua presenza agli Internazionali d’Italia Roger Federer aveva detto che avrebbe deciso nel weekend, se partecipare o meno agli Internazionali d’Italia, dopo l’eliminazione di ieri dal torneo ATP di Madrid per mano di Thiem. A meno di 24 ore dalla sua ultima partita nella capitale spagnola, il tennista svizzero ha spiazzato tutti con un annuncio ...

Inter - infortunio per Stefan De Vrij : la nota ufficiale del club e i tempi di recupero : La stagione del difensore olandese potrebbe concludersi anzitempo, considerando che mancano solo tre gare alla fine del campionato L’Inter perde Stefan De Vrij probabilmente per il resto della stagione, il difensore olandese infatti si è infortunato durante il match con l’Udinese e rischia di saltare le ultime tre gare di campionato. L’ex Lazio ha riportato una distrazione muscolare agli adduttori della coscia destra, ...

Inter - UFFICIALE : Ranocchia rinnova per altri due anni : La faccia bella del calcio e dello sport. I tifosi lo riconoscono ad Andrea, Interista dentro e felice di continuare con noi il suo percorso. RINNOVO @23_Frog ancora con noi, fino al 2021 https://t.

Torino - Intervento riuscito per Lorenzo De Silvestri : il comunicato ufficiale del club granata : Il giocatore del Torino si è sottoposto ad intervento chirurgico per ridurre la frattura delle ossa nasali riportata nel corso del match con il Cagliari Il Torino ha reso noto con un comunicato ufficiale che l’operazione a cui si è sottoposto Lorenzo De Silvestri è andata a buon fine. L’intervento si è reso necessario in seguito alla frattura delle ossa nasali riportate nel match con il Cagliari, terminato in parità nella ...

Resistenza a pubblico ufficiale e Interruzione di pubblico servizio - un arrestato : BRINDISI - Intervento dei carabinieri alle prime ore del giorno di oggi, lunedì 1 aprile, su un treno Frecciargento diretto a Roma, fermo alla stazione di Brindisi, dove un 25enne di origini nigeriane,...

Inter - infortunio Lautaro Martinez : è out per la Lazio - il comunicato ufficiale : Inter, Lautaro Martinez si è infortunato con la maglia dell’Argentina e non ci sarà nell’incontro con la Lazio del prossimo weekend “Lautaro Martinez è stato sottoposto oggi a risonanza magnetica dopo il problema riscontrato durante la gara amichevole tra l’Argentina e il Marocco. L’esame ha evidenziato una distrazione muscolare al retto femorale della coscia destra. Per l’attaccante argentino in ...

Roma - ufficiale la presenza in estate alla International Champions Cup 2019 : La Roma prenderà parte alla International Champions Cup 2019, in programma la prossima estate negli Stati Uniti. A comunicarlo è stato lo stesso club giallorosso; per il club si tratterà della quarta ...

Ufficiale - anche la Roma giocherà l’International Champions Cup 2019 : L’AS Roma è lieta di comunicare che la prima squadra prenderà parte alla International Champions Cup 2019, in programma la prossima estate negli Stati Uniti. Per i giallorossi si tratterà della quarta partecipazione alla competizione negli USA e della quinta in totale, considerando anche l’esperienza in Australia nel 2015. “Siamo davvero orgogliosi di rispondere all’invito […] L'articolo Ufficiale, anche la Roma giocherà l’International ...

Ufficiale - l’Inter giocherà l’International Champions Cup 2019 : Continuano ad essere svelate le squadre che parteciperanno alla prossima International Champions Cup nell’estate 2019. Oggi Relevent ha ufficializzato la presenza della terza squadra italiana, dopo Milan e Juventus: anche l’Inter infatti parteciperà al torneo estivo. Si tratta di una conferma, quella del club nerazzurro, che ha sempre partecipato all’International Champions Cup fin dalla sua […] L'articolo Ufficiale, ...

Icardi-Inter - è ufficiale : l’attaccante è tornato ad allenarsi col gruppo : Dopo le conferme di ieri, arriva anche l’ufficialità. Tra l’Inter e Icardi è pace. Dopo la lunga telenevola con la società nerazzurra, che andava avanti da una quaratina di giorni, oggi Maurito è tornato ad allenarsi insieme ai compagni. Icardi si è presentato questa mattina ad Appiano Gentile e, con gli altri giocati interisti non convocati dalle rispettive nazionali, ha seguito le indicazioni dell’allenatore Luciano ...