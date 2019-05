Il sindaco di New York Bill de Blasio si è candidato alle primarie del Partito

New York : il sindaco De Blasio vuole eliminare i grattacieli : Il piano ideato da De Blasio, oltre che ad essere una presa di coscienza sul tema ambientale, è anche una mossa politica: è un modo, infatti, per rimanere in pari, ad esempio, con le politiche della ...

Epidemia di morbillo a New York - il sindaco De Blasio dichiara lo stato di emergenza sanitaria : Il sindaco di New York, Bill de Blasio, ha dichiarato lo stato di emergenza sanitaria in tutta la città a causa dell’Epidemia di morbillo diffusasi a Brooklyn e ha ordinato la vaccinazione obbligatoria in quattro aree di Brooklyn più a rischio, con multe fino a mille dollari per chi non si attiene....

