Diablo Immortal non replicherà su mobile la medesima esperienza di gioco che conosciamo

(Di giovedì 16 maggio 2019)non vuole replicare l'chesu PC, riporta il presidente di Blizzard, J. Allen Brack.Il, come ricorderete, è stato fin da subito bersagliato quando venne annunciato allo scorso Blizzcon, ed è raro che unriceva tante critiche prima ancora che sia uscito. Come sottolinea Gamingbolt, si tratta di unper dispositivi mobili, ma di una serie che si è fatta il nome con il pubblico PC. Lo sconforto degli appassionati può dunque essere compreso, ma secondo il presidente di Blizzard, J. Allen Brack, il fatto chenon possa piacere ai veterani della saga non è un problema.Leggi altro...

