Strano odore in Università, 500 persone evacuate per fuga di gas ma era la puzza di un frutto

Allarme immediato e oltre cinquecento persone tra studenti e docenti fatte evacuare in tutta fretta da aule e corridoi per una possibile fuga di gas ma in realtà si trattava solo della puzza di un frutto, il Durian, che qualcuno aveva lasciato in un cestino della facoltà. È l'episodio andato in scena nei giorni scorsi all'università di Canberra, in Australia, che alla fine è stata costretta ad ammettere pubblicamente il grossolano errore. L'allarme infatti era stato rilanciato dallo stesso account social ufficiale del'Ateneo australiano scatenando una inevitabile preoccupazione tra gli interessati. "Siamo stati evacuati! Verrà pubblicato un aggiornamento quando gli studenti potranno rientrare nell'edificio" era l'avvio apparso sulla pagina Facebook dell'Università.

