Parte il DNA World Tour dei Backstreet Boys | la scaletta del concerto a Milano

optimaitalia

(Di martedì 14 maggio 2019) Il DNAdeiè ufficialmente iniziato! L'11 maggio, la band ha dato vita al primoin programma per ilmondiale della reunion, con un grande spettacolo a Lisbona.In attesa dell'unico-evento sold out in programma in Italia, al Mediolanum Forum di Assago () mercoledì 15 maggio, siamo andati a curiosare tra i brani inche ovviamente non potevano che ripercorrere la discografia della band americana.Nick Carter, Kevin Richardson, Brian Littrell, Alexander James McLean, Howie Dorough si esibiranno nuovamente dal vivo in unmondiale che segna il loro atteso ritorno in scena. Presenteranno l'album di inediti DNA, rilasciato in tutto il globo il 25 gennaio 2019. Dal disco erano già stati estratti i singoli Chances, No Place e Breathe, che hanno di fatto segnato il ritorno del gruppo nelle radio mondali, incluse quelle ...

HPE_IT : .@AntonioNeri_HPE: 'possiamo raggiungere i nostri e i vostri obiettivi solo tramite #innovazione. E l'innovazione f… - GiuliaGrilloM5S : Ringrazio il senatore @PerilliM5Senato per aver raccolto in un disegno di legge quelle richieste di attenzione e di… - lucaaltobel : RT @HPE_IT: .@AntonioNeri_HPE: 'possiamo raggiungere i nostri e i vostri obiettivi solo tramite #innovazione. E l'innovazione fa parte del… -