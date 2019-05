Wanda Nara a Tiki Taka | “Sono stanca di ripetere che Mauro vuole restare all’Inter | forse

Icardi-Inter - Wanda Nara conferma : “Rimane in nerazzurro” : Semplice conferma. Ma di questi tempi, si fa sempre bene a ribadirlo. Wanda Nara resta ferma sui suoi passi in merito alla posizione in nerazzurro del marito e suo assistito Mauro Icardi. A Tiki Taka ha affermato che il calciatore rimarrà all’Inter, confermando difatti quanto già dice da settimane, nonostante non ve ne sia ad oggi la certezza. Una situazione ambientale che non lo aiuta (la Curva Nord contro), l’incognita ...

Foto hot Icardi - durissima replica di Wanda Nara a Capello : il post social è inequivocabile [FOTO] : La modella argentina ha replicato via social a Fabio Capello, che aveva criticato le Foto hot scattate da Icardi e la moglie-agente Pronta replica, via Twitter, di Wanda Nara a Fabio Capello che aveva criticato le Foto osè della modella argentina con il marito Mauro Icardi, del quale è anche la procuratrice. LaPresse/REUTERS L’allenatore friulano aveva detto: “nel mio spogliatoio uno così non sarebbe neppure entrato, la cosa ...

Wanda Nara replica a Capello : "Anche i tuoi giocatori facevano foto come Mauro'" : Segui già la nuova pagina Sport de ilGiornale.it? Caro Fabio Capello, come allenatore ha tutta la mia stima, ma di opinionista ad opinionista.. ti ricordo qualche giocatore Top che è riuscito ad ...

Wanda Nara risponde a Capello : “Anche i tuoi giocatori nudi” [FOTO] : Nuova polemica per Wanda Nara. La moglie-manager di Mauro Icardi ha infatti replicato all’attacco di Fabio Capello sul tema delle foto hot con l’ex capitano nerazzurro postate sui social. ”Non ho mai avuto un giocatore che faceva queste cose, nelle mie squadre non so se poi sarebbe riuscito a entrare nello spogliatoio, non sarebbe stata accettata”, le parole dell’ex allenatore di Milan e Juventus ieri sera a ...

Wanda Nara e le foto hot con Icardi : 'E' lavoro - uno shooting non cancella 130 gol' : C'è Wanda Nara moglie e agente di Mauro Icardi. C'è Wanda Nara opinionista di Tiki Taka . E c'è Wanda Nara splendida showgirl. L'argentina si muove con disinvoltura tra i vari campi di un calcio da ...

Wanda Nara e Mauro Icardi sono i nuovi Beckham : Wanda Nara e Mauro Icardi: i più criticati, insultati, ma anche i più spiati e invidiati del momento. Non solo coppia di ferro, ma anche azienda milionaria. Più dei Ferragnez, meglio dei Beckham, ai quali la diabolica Wanda si è paragonata su Instagram, per rispondere alle critiche sulle recenti foto hot che l’argentina ha pubblicato sul suo account Instagram. Uno scatto al giorno, che ha permesso di ottenere il boom di visualizzazioni e, ...

Wanda Nara : "Foto per lavoro. Icardi con la sua carriera fa quello che vuole" : 'Questione di lavoro'. Wanda Nara difende lo shooting fotografico fatto insieme al marito Mauro Icardi e che ha generato polemiche e critiche da parte dei tifosi nerazzurri, oltre a mettere in ...

Foto hot Icardi-Wanda Nara - Capello non ha dubbi : “poi non sarebbe riuscito a entrare nel mio spogliatoio” : Fabio Capello senza peli sulla lingua su Mauro Icardi e le Foto hot con la moglie Wanda Nara pubblicate sui social nei giorni scorsi Da giorni ormai non si fa altro che parlare delle Foto hot pubblicate sui profili social di Mauro Icardi e Wanda Nara: una delle coppie più chiacchierate del calcio italiano ha posato per un servizio Fotografico in pose sensuali, con dei giochi di vedo non vedo che hanno fatto impazzire i fan. C’è chi ...