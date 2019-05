Serie B | Palermo retrocesso in C per le irregolarità gestionali dell’era Zamparini

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 13 maggio 2019) Il Tribunale Federale Nazionale della Figc hailall’ultimo posto del campionato diB della stagione sportiva in corso. La società è stata sanzionata per unadida parte di alcuni ex dirigenti. Contestualmente la corte ha dichiarato inammissibile il deferimento nei confronti di Maurizio, all’epoca dei fatti presidente del consiglio di amministrazione del, per la violazione dei diritti di difesa in ragione dei tempi con i quali l’imprenditore – ancora oggi ai domiciliari – è stato convocato dalla procura federale. Il Tribunale ha invece inflitto 5 anni di inibizione con preclusione ad Anastasio Morosi e 2 anni di inibizione a Giovanni Giammarva, rispettivamente presidente del Collegio sindacale e presidente del cda della società. L'articoloB,in C per le...

