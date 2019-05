Risarcimento ingiusta detenzione | calcolo cifra e quando spetta

termometropolitico

(Di lunedì 13 maggio 2019)Nei casi di cronaca non è raro leggere che una persona, in un primo tempo sottoposta a misure detentive quali la custodia cautelare in carcere o agli arresti domiciliari, in un secondo tempo è risultata poi innocente con una sentenza di assoluzione. In queste circostanze, l’ordinamento garantisce alla vittima di questa situazione, quella che, dalla giurisprudenza, è definita “equa riparazione”. Vediamo di seguito di capire meglio come funziona il meccanismo.: di che si tratta? Anche i giudici sono esseri umani, quindi – nell’esercizio della loro attività di vaglio delle prove, di ragionamento e di giudizio -possono effettuare valutazioni sbagliate. La legge offre adeguata tutela, in questi casi, attraverso quanto previsto dall’art. 643 del Codice ...