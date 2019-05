ilfattoquotidiano

(Di lunedì 13 maggio 2019) Devo dire che un po’ mi! Erano passati ormai quasi tre mesi senza che il nostro rottamatore preferito si concedesse ad una delle sue proverbiali filippiche in cui, da primo della classe, dava sfoggio delle sue illuminate analisi distribuendo ceffoni a qualsiasi altro competitor del circo politico nostrano. Edche d’improvviso (oplà!) ricompare sul quotidiano scalfariano, rompendo la monotonia di un’uggiosa domenica di pioggia! L’assenza non gli ha fatto male, il Nostro ha recuperato freschezza, sciorinando risposte fluide al ligio officiante Cappellini che – si vede dal tipo di domande che pone – gode tantissimo per il solo privilegio dirlo. Infatti non una sbavatura, tutto scorre lisciol’olio, interlocuzione affettuosa e tranquillizzante,piace ai veri democratici che non amano cattiverie, insidie e trabocchetti del giornalismo ...

TutteLeNotizie : Quanto mi mancava Renzi! Ecco come ho interpretato la sua intervista - Noovyis : Un nuovo post (Quanto mi mancava Renzi! Ecco come ho interpretato la sua intervista) è stato pubblicato su Playhitm… - miss_tolstoj : Mi mancava troppissimo quest'icon di Rachel col felpone QUANTO MI MANCA FRIENDS SIGH -