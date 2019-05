Il tubino nero | storia di un classico e consigli su come indossarlo

dilei

(Di lunedì 13 maggio 2019) Il, o little black dress o la petite robe noire, è undello stile, un capo dall’eleganza unica e un vero passe partout nell’armadio. Lungi dall’essere un capo noioso, può essere indossato in tanti modi diversi e non deve per forza essere messo in contesti eleganti. Ecco qui un po’ disu questo capo icona e qualcheo per abbinarlo con stile. Ildi un: chi l’ha inventato Ildei classici non poteva che inventarlo lei, Gabrielle Chanel, la bambina che cuciva gli abiti delle bambole solo in bianco eperchè erano gli unici colori che aveva a disposizione, dal momento che erano scampoli degli abiti delle suore da cui è stata cresciuta. Coco Chanel lo ha reso un capo facile da portare, semplice, completamente diverso rispetto a quelli che andavano di moda all’epoca. Gabrielle ...

CalvaresiRomina : @stopconinomi Tubino nero è il top con tacco 12 ma anche i jeans vanno bene, l'importante è mettere sempre il tacco sotto. - pierbiagio1 : @Babyla_41 Forse il tubino nero? - ModaBlitz : TUBINO NERO - Taglia 42/44 - Prezzo 24.90 euro! Disponibile anche un coprispalle coordinato a 7.90 euro!… -