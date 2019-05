Giro d' Italia | 110 anni di storia in 12 aneddoti

gqitalia

(Di lunedì 13 maggio 2019) La prima tappa del primod'partì il 13 maggio del 1909, a notte fonda. Non erano ancora le tre del mattino infatti quando a Milano, dal Rondò di Loreto (oggi piazzale), i corridori diedero di pedale puntando su Bologna. Erano in 127: otto tappe dopo, a fine mese, solo in 49 conclusero la corsa rientrando a Milano. Avevano percorso quasi 2500 chilometri, passando per Bologna, Chieti, Napoli, Roma, Firenze, Genova e Torino. Vinse tal Luigi Ganna. Quasi un anno prima, annunciando l'organizzazione dell'evento, La Gazzetta dello Sport aveva profetizzato che ilsarebbe divenuto «una delle prove più ambite e maggiori del ciclismo internazionale». E così è stato. Ecco qualche ricordo, scelto tra i mille momenti epici o curiosi che si sono succeduti in 110di. 1909 - quattro corridori vengono eliminati per aver preso il treno durante la tappa Bologna-Chieti. 1920 - ...

