Formula 1 – Ferrari in difficoltà anche in Spagna | Camilleri secco | “soluzione? Non so

Formula 1 – Ferrari deludente in Spagna - ma il team radio di Vettel fa sciogliere i cuori più duri : “so che fa male - ma…” : Il team radio di Sebastian Vettel al termine del Gp di Spagna è strappalacrime: le parole del Ferrarista alla sua squadra non lasciano indifferenti i tifosi del Cavallino La Ferrari ha disputato un altro deludente Gp, ieri, in Spagna: sul circuito del Montmelò ha trionfato un eccellente Lewis Hamilton, seguito dal suo compagno di squadra Valtteri Bottas e da Verstappen. Quarto posto per Vettel, che si è lasciato alle spalle l’altro ...

Formula 1 – Toto Wolff predica calma : “Ferrari lontana? Restiamo modesti. Hamilton ha mandato un messaggio a Bottas…” : Dopo l’ennesima doppietta Mercedes Toto Wolff predica calma e non si fida delle prestazioni negative della Ferrari: il team principal tedesco elogia piuttosto la vittoria di Hamilton Ancora una doppietta Mercedes per la gioia di Toto Wolff che, come conviene ad un uomo di sport in questi casi, si mostra contento per il risultato ma preferisce non lanciarsi in proclami di vittoria. Il tedesco, intervistato ai microfoni di Sky Sport, predica ...

Formula 1 – Verstappen non si monta la testa dopo il podio di Barcellona : “bello essere davanti alle Ferrari - ma…” : Max Verstappen contento ma non troppo: le parole dell’olandese della Red Bull al termine del Gp di Spagna Quinta doppietta consecutiva per la Mercedes: Lewis Hamilton trionfa al Gp di Spagna, lasciandosi alle spalle Valtteri Bottas e Max Verstappen. Ancora una gara deludente per la Ferrari, che chiude a Barcellona con Vettel e Leclerc rispettivamente quarto e quinto. photo4/Lapresse La Red Bull dunque sorride per un ottimo risultato ...

Formula 1 – Crisi Ferrari a Barcellona - Vettel costretto ad ammetterlo : “non guardiamo più alla vittoria finale” : Ancora una doppietta Mercedes, Ferrari addirittura fuori dal podio: è Crisi nera nella scuderia di Maranello. Vettel ammette di non pensare più alla vittoria finale Cinque gare, cinque doppiette Mercedes. Hamilton e Bottas o Bottas e Hamilton che sia, il discorso non cambia: anche a Barcellona è stato dominio Mercedes. La Ferrari non è riuscita a tenere il passo delle ‘Frecce d’Argento’, concludendo la gara catalanata ...

Formula 1 – Spagna disastrosa per la Ferrari - Leclerc sincero : “dobbiamo capire - ordini di scuderia? Oggi credo che…” : Charles Leclerc commenta l’amarissimo Gp di Spagna: la Ferrari ancora una volta costretta ad inseguire, le parole del giovane monegasco del Cavallino Ancora una volta una gara disastrosa per la Ferrari: Vettel e Leclerc non sono riusciti a far meglio rispettivamente del quarto e terzo posto al Gp di Spagna, costretti a vedere la Mercedes festeggiare per la quinta doppietta consecutiva in questo inizio di stagione da incubo per il ...

LIVE Formula1 - diretta GP Spagna : Hamilton supera Bottas - Verstappen davanti alle Ferrari : Formula 1, le Mercedes scattano ancora dalla prima fila al Gran Premio di Spagna, il quinto della stagione, che si tiene a Montmelò, sul Circuit de Barcelona - Catalunya. A fissare la pole,...

Formula 1 – La rivalità interna tra Bottas ed Hamilton ed il possibile arrivo di Vettel in Mercedes - Wolff svela : “se Lewis va in Ferrari…” : A tutto Toto Wolff: dalle voci su un suo possibile nuovo ruolo in Formula 1, al cambio Hamilton-Vettel tra Mercedes e Ferrari La Mercedes ha ancora una volta dimostrato di essere migliore della Ferrari: il team delle Frecce Argento ha conquistato ieri una fantastica doppietta nelle qualifiche del Gp di Spagna, conquistando così la prima fila della griglia di partenza, con Bottas in pole davanti a Lewis Hamilton. photo4/Lapresse Un dominio ...

Formula 1 – Ferrari in difficoltà a Barcellona - Binotto ammette : “weekend difficile - vengono fuori punti deboli che…” : Ferrari in difficoltà a Barcellona: il team principal Binotto analizza i problemi evidenziati sul circuito catalano dalle monoposto di Vettel e Leclerc Ferrari ancora una volta in difficoltà. L’esordio europeo sulla pista di Barcellona non ha portato con sè grandi risultati per la Rossa che si ritrova ancora dietro le due Mercedes. Al termine delle qualifiche, Sebastian Vettel è risultato il migliore dei due piloti della scuderia di ...

Formula 1 – Vettel ed i problemi della Ferrari : “l’ultimo settore ci ammazza!” : Sebastian Vettel sa bene che in quel di Montmelò la sua Ferrari sta avendo enormi difficoltà per quanto concerne l’ultimo settore Un pomeriggio molto complicato all’interno di un weekend altrettanto complesso. Così Sebastian Vettel ha analizzato il momento della Ferrari, costretta a guardare da dietro le Mercedes piazzatesi al primo e secondo posto in griglia a Montmelò. “Pomeriggio difficile? Sì stiamo vivendo un weekend ...

Formula 1 – Leclerc mastica amaro a Barcellona : le parole del ferrarista dopo le qualifiche sono sconfortanti : Tutta la delusione di Charles Leclerc dopo le qualifiche del Gp di Spagna: il giovane monegasco per nulla sereno e sorridente a Barcellona La Mercedes domina ancora una volta: doppietta delle Frecce Argento nelle qualifiche del Gp di Spagna, con Valtteri Bottas che ha conquistato la sua terza pole position consecutiva, lasciandosi alle spalle Hamilton a Barcellona. Terzo posto per Sebastian Vettel, seguito da Max Verstappen e ...

Formula 1 – Hamilton davanti a tutti nelle terze libere : le Ferrari si nascondono a Barcellona? : Ancora una volta la Mercedes si piazza davanti a tutti nelle prove libere in Spagna: Lewis Hamilton primo nella classifica dei tempi nelle Fp3 di Barcellona Così come accaduto ieri, anche la terza sessione di prove libere è terminata in anticipo a causa della bandiera rossa causata da un fuori pista della Williams al Gp di Spagna. Al termine delle FP3 di Barcellona è Lewis Hamilton a piazzarsi davanti a tutti, col crono di 1.16.568. Alle ...

Formula 1 - a tutto Toto Wolff : “Hamilton in Ferrari? Ne abbiamo parlato…” : Toto Wolff ha parlato del futuro di Hamilton senza grandi preoccupazioni, il team manager della Mercedes accetterebbe un addio del campione del mondo Il boss della Mercedes Toto Wolff, si è concesso ai cronisti prima del Gran Premio di Spagna. Domani ci si attende una gara molto intrigante, con Hamilton grande favorito della corsa. Toto Wolff ne ha parlato alla Gazzetta dello sport, ma prima ha sollevato un piccolo “guaio” ...

Formula 1 : Gp Spagna. Bottas domina libere - Ferrari inseguono : Mercedes in fuga, Ferrari costrette a inseguire dopo le prime libere del Gran Premio di Spagna. Valtteri Bottas dimostra di non essere per caso

Formula 1 - Fp2 Barcellona – Vettel - spaventa la Ferrari : “oggi Mercedes migliore di noi - a volte la macchina…” : Quarto posto e pochi motivi per sorridere, Sebastian Vettel sfiduciato dopo le Fp2 di Barcellona: il tedesco ammette che la Mercedes sia apparsa più veloce della Ferrari Ancora una doppietta Mercedes nelle Fp2 di Barcellona con Bottas ed Hamilton a farla, nuovamente, da padrone. Solo un quarto posto invece per Sebastian Vettel, finito dietro al compagno di scuderia Charles Leclerc. Il tedesco è apparso alquanto sfiduciato ai microfoni di ...