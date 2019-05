Reddito di cittadinanza | in 100mila non lo vogliono più

Flop Reddito di cittadinanza : oltre 100 mila richieste di disdetta : QN nell’edizione online pone l’accento sul Flop del reddito di cittadinanza. Serviranno infatti dei moduli per la rinuncia al sussidio.

Reddito di cittadinanza - denunciata la prima coppia di furbetti : lui lavorava in nero : I militari dell'Arma dei carabinieri del nucleo radiomobile operativo di Palermo, specializzati nella tutela del lavoro, hanno segnalato e denunciato all'autorità giudiziaria della Procura della Repubblica presso il tribunale di Termini Imerese (in provincia di Palermo) una coppia di coniugi. I due, marito e moglie, sono accusati di aver percepito indebitamente e senza averne i requisiti il cosiddetto 'Reddito di cittadinanza'. Per la coppia, ...

"I giovani pagheranno il costo di Quota 100 e Reddito di cittadinanza" : Economista tedesco smonta le misure cardine del Governo: "È molto improbabile che favoriscano la crescita a medio termine"

Reddito di cittadinanza e lavoro in nero - chi rischia la denuncia e sanzioni : Reddito di cittadinanza e lavoro in nero, chi rischia la denuncia e sanzioni Oltre 1 milione di domande sino alla fine di aprile e numeri in costante aggiornamento. È uno spaccato del Reddito di cittadinanza: i numeri ufficiali sono quelli diramati dall’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale che ha un ruolo centrale nella gestione delle pratiche. Ma sono molti gli aspetti che si collegano alla nuova misura introdotta da pochi mesi ...

Reddito di cittadinanza - 100mila «furbetti» pronti alla rinuncia : Cresce il numero di beneficiari del Reddito di cittadinanza pronti a tornare sui propri passi e rinunciare alla tessera prepagata, tanto che l’Inps starebbe lavorando per mettere a punto la procedura di rinuncia. I motivi? Importi più bassi delle aspettative abbinati alla paura dei controlli...

Reddito di cittadinanza - in 200 assaltano l'Inps nel Napoletano : «Pochi euro invece dei 700 promessi» : Come per l'assalto ai forni di manzoniana memoria. Solo che in questa vicenda, invece che del pane, duecento e più scalmanati ieri mattina hanno assediato e tentato di assaltare la sede...

Reddito di cittadinanza - dati dell'Inps : 1 mln di domande - 75% accolte - : Oltre un milione di richieste ricevute, di cui il 75% accolto positivamente. L'Inps diffonde i dati sul Reddito di cittadinanza, mentre si attende la selezione dei 3000 navigator

La nonnina di 107 anni prende il Reddito di cittadinanza : "Solo 86 euro - speravo di più ma mi accontento" : La storia di Ignazia, un'anziana signora che vive in Sardegna: ''In realtà non me lo aspettavo e adesso sono contenta di...

Reddito di cittadinanza - la storia di Mimma : "Volevo un lavoro - ho avuto solo 278 euro" : A Piazzapulita la storia di una donna che mostra le contraddizioni del Reddito di cittadinanza, non solo quelle che...

Chiede il Reddito di cittadinanza - ma il marito viene sorpreso a lavorare - in nero - : reddito di cittadinanza, 500 euro non valgono la paura di scoprire il 'nero' 3 maggio 2019 reddito di cittadinanza, la delusione di un disoccupato: 'Solo 40 euro, è assurdo' 24 aprile 2019 Prima o poi ...

