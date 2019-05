Maltempo | il Viminale fa sbarcare 64 migranti a Crotone

blogo

(Di domenica 12 maggio 2019) È stato necessario un violento temporale per spingere il Ministro dell'Interno Matteo Salvini ad autorizzare lo sbarco adi una motovedetta della Guardia Costiera che stava trasportando 64soccorsi al largo della costa della Calabria.Salvini aveva confermato la chiusura dei porti per diverse ore, nonostante isi trovassero a bordo di una imbarcazione della Guardia Costiera italiana, ma quando le condizioni climatiche sono peggiorate e la capitaneria di porto ha fatto sapere che il natante non aveva copertura per la pioggia, il Ministro dell'Interno è stato costretto a cedere.A bordo dell'imbarcazione c'erano 64 persone di nazionalità irachena, inclusi 18 bambini e dieci donne. La motovedetta è così potuta arrivare al porto die isono stati fatti, grazie anche al supporto dei medici del Suem 118 e del personale della Croce Rossa.Una ...

