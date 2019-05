La Juve presenta la maglia per la prossima stagione : maglia Juventus 2019-2020 – La Juventus presenta la nuova maglia per la stagione 2019-2020. Il club presieduto da Andrea Agnelli continua infatti a guardare al futuro, con l’intento coraggioso di rompere gli schemi, e senza dimenticare l’eredità del passato. Per la prima volta, infatti, la divisa bianconera è divisa in sole due parti: ovviamente, una bianca […] L'articolo La Juve presenta la maglia per la prossima stagione è ...