Incendio in Bed and Breakfast al centro di Roma | nessun ferito

agi

(Di domenica 12 maggio 2019) Unsi è sviluppato questa mattina in un Bed andal primo piano di un edificio di 5 piani in via Urbana, zona Santa Maria Maggiore. Due squadre dei vigili del fuoco del Comando di, prontamente intervenute, hanno provveduto a spegnere l'sviluppatosi all'ingresso, evitando il propagarsi delle fiamme in altre stanze della struttura. A causa del fumo nero provocato dal rogo l'edificio è stato evacuato ma, spente le fiamme, gli ospiti hanno potuto fare rientro nelle loro camere. Tre persone sono state assistite dal personale medico del 118 senza essere trasportate all'ospedale.

