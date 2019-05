Risparmatori truffati | c’è il decreto rimborsi «Ora tempi rapidi»

ilsole24ore

(Di sabato 11 maggio 2019) Si muove la macchina attuativa del fondo risparmiatori. Ieri è arrivata la firma del ministro dell’Economia Tria al primoattuativo del meccanismo degli indennizzi. Ad annunciarlo è stato il sottosegretario Alessio Villarosa (M5S). Il provvedimento serve a regolare il doppio binario, che apre all’indennizzo automatico per i risparmiatori che hanno dichiarato nel 2018 un reddito Irpef fino a 35mila euro o hanno un patrimonio mobiliare fino a 100mila. Ma per il via libera effettivo alle richieste di rimborso c’è da aspettare ancora. Ecco quanto...

