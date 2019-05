Inter | Conte sarebbe ad un passo | tra i possibili colpi di mercato anche Chiesa

Inter - Lukaku sarebbe il primo rinforzo chiesto da Conte se approdasse nel club lombardo : Nonostante la stagione non sia ancora terminata, con l'Inter che deve blindare il terzo posto e ottenere la qualificazione in Champions League avendo un punto di vantaggio sull'Atalanta e quattro su Milan e Roma, si continuano a susseguirsi i rumors sul prossimo allenatore, che sembra sempre più certo sarà Antonio Conte. L'amministratore delegato, Giuseppe Marotta, ieri ha glissato con un no comment alle domande dei cronisti ma i due sono in ...

Antonio Conte verso l’Inter : per i tifosi della Juventus è ‘alto tradimento’ : Si giocano le ultime giornate valide per il campionato di Serie A ma a tenere banco è anche e soprattutto il futuro e la prossima stagione con un incredibile valzer di panchine pronto a scatenarsi. Il nome più caldo è sicuramente quello di Antonio Conte, l’ex Ct della Nazionale è stato avvicinato a diverse squadre anche italiane come Inter, Juve, Milan, Roma, più il Psg. In particolar si parlava di un accordo giù fatto con la ...

Allegri-Juventus - ora Agnelli medita : Conte ad un passo dall’Inter : ALLEGRI JUVENTUS- Secondo quanto trapelato dalle ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus dovrà decidere con estrema calma la figura di nuovo allenatore. Il futuro di Allegri dipenderà dal summit decisivo tra lo stesso tecnico e il presidente Agnelli. Situazione da capire in maniera dettagliata, non è escluso che le due parti decidano di proseguire insieme. […] L'articolo Allegri-Juventus, ora Agnelli medita: Conte ad un passo ...

Conte su Salvini in un'Intervista a El Pais : 'Credere che comandi lui è illusione ottica' - Sky TG24 - : Il premier, intervistato dal quotidiano spagnolo, assicura: "Alla guida ci sono io, il vicepremier è un compagno di viaggio". E sulle tensioni nell'esecutivo giallo-verde, afferma: "Ci saranno fino ...

La Gazzetta si sbilancia : Conte ad un passo dall'Inter - pronte due formazioni per lui : Antonio Conte per dare l'assalto al dominio della Juventus, che dura ininterrottamente da sette anni e che è cominciato proprio quando sulla panchina bianconera c'era il tecnico pugliese. Questa è l'idea dell'amministratore delegato dell'Inter, Giuseppe Marotta, che sembra aver convinto Suning a fare uno sforzo economico per dare il via ad una vera e propria rivoluzione la prossima estate. Conte, infatti, sarebbe pronto a firmare un contratto ...

GdS – L’Inter di Conte prende forma - i dettagli delle rosa : Si parla ovviamente di mercato nello spazio dedicato alL’Inter sulla Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, soprattutto dell’Inter di Antonio Conte.L’obiettivo primario per l’attacco resta Edin Dzeko, il profilo ideale sia a livello tecnico (Conte stravede per lui) sia a livello economico (ha un anno ancora di contratto e per il cartellino possono bastare venti milioni).La rivoluzione di ConteL’Inter è pronta ad affondare il ...

Rinnovo Allegri - il tecnico può restare : Conte all’Inter : Rinnovo- Allegri- Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni di mercato, Massimiliano Allegri incontrerà Agnelli nei prossimi giorni per valutare insieme in maniera definitiva il futuro della Juventus. Futuro che potrebbe subire un altro colpo di scena. Di fatto non è escluso che Allegri decida di dire sì al proseguimento del suo cammino in bianconero, aprendo […] More

Inter : Dzeko - Danilo e Pellegrini le prime pedine per Conte : Come scrive La Gazzetta dello Sport, l'obiettivo primario per l'attacco resta Edin Dzeko , il profilo ideale sia a livello tecnico, Conte stravede per lui, sia a livello economico. L'Inter è pronta ...

Le notizie del giorno – Impazza il mercato allenatori - l’11 di Conte vicino all’Inter - il rebus pallone d’oro : Impazza IL mercato allenatori – Nella serata di ieri iniziano a rimbalzare diversi voci, “Conte alla Juve, è fatta”, si legge sui social o su vari siti. Non ci risulta. Anzi. Antonio Conte è ad un passo da un’altra panchina: quella dell’Inter. Nelle ultime ore sono andati in scena alcuni contatti tra l’ex Ct della Nazionale ed il club nerazzurro, c’è la volontà di iniziare un nuovo progetto in comune in grado di portare risultati ...

La Gazzetta ipotizza l’Inter con Conte in panchina : 3-5-2 con Lukaku e Lautaro in attacco : Ancora non è arrivata l'ufficialità, ma il terzo posto in Serie A (che significherebbe qualificazione alla prossima Champions League) sembra molto vicino per l’Inter. Proprio per questo la dirigenza, rappresentata in ambito operativo dal direttore sportivo Piero Ausilio e dall'amministratore delegato Giuseppe Marotta, è pronta a costruire una rosa in grado di competere in Serie A ed in Champions League. Indipendentemente dalla permanenza di ...

Conte alla Juventus?/ Sfida all'Inter per il dopo Allegri - il vice : 'Rapporti buoni' : Antonio Conte alla Juventus? Massimiliano Allegri pronto all'addio: da battere la concorrenza di Marotta e dell'Inter, le ultime notizie.

Conte dalla Romania : "Con Juncker dialogo mai Interrotto - ma serve UE più aperta" : L' Unione europea deve essere più "flessibile" e aperta al dialogo. Lo ha detto il Premier Giuseppe Conte dalla Romania durante il suo intervento per il vertice Ue di Sibiu, nel corso del quale ha ...

Conte-Inter : Pistocchi - che stoccata : “Chi dimentica il passato è destinato a riviverlo” : CONTE INTER- Maurizio Pistocchi, tramite il proprio account twitter, ha colto l’occasione per esprimere il suo punto di vista sull’accostamento di mercato Conte-Inter. Il noto giornalista ha lanciato una frecciatina al club nerazzurro, con messaggio annesso: “Mi dicono che dall’Inter si stiano raccomandando ai giornalisti di presentare Antonio Conte come “Ex-CT Italia”. Negazionismo? “Chi dimentica […] More