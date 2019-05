F1 streaming | GP Spagna 2019 | orario delle qualifiche e su che canale vederle in tv Il

oasport

(Di sabato 11 maggio 2019) CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVEDI F1 DEL GP DIDALLE 15.00 Dopo la terza sessione di prove libere che ha visto Lewis Hamilton sverniciare letteralmente la concorrenza grazie ad un vantaggio di oltre mezzo secondo costruito nell’ultimo settore è tutto pronto per assistere alla battagliadel GP di. Le temperature più basse rispetto a ieri sembrano aver modificato in modo consistente l’aderenzagomme sul tracciato e molti piloti si sono trovati un po’ in difficoltà in percorrenza di curva nelle prove appena concluse, tra i quali il leader del Mondiale Valtteri Bottas che si è insabbiato in curva 5 rinunciando a metà sessione e Sebastian Vettel, che ha perso la sua Ferrari cercando di spingere nella fin qui maledetta chicane finale. Lecominceranno alle 15.00 e potrete seguirle in diretta tv in ...

zazoomblog : Formula 1 Gp di Spagna 2019: gli orari della diretta tv e streaming - #Formula #Spagna #2019: #orari #della - franbellino : F1, GP Spagna 2019: orario d’inizio e come vedere le qualifiche in tv e streaming - OA Sport - zazoomnews : LIVE F1 Qualifiche GP Spagna 2019 in DIRETTA: orari e programma come vederle in tv e streaming - #Qualifiche… -