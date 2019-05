Atalanta-Genoa 2-1 | rossoblù sconfitti

Atalanta-Genoa 2-1 - le pagelle di CalcioWeb : Barrow - ingresso decisivo [FOTO] : 1/42 LaPresse/Filippo Rubin ...

Atalanta vince contro il Genoa (2-1) supera l’Inter e conquista il terzo posto : Dopo due gol annullati per fuorigioco nel primo tempo, la squadra di Gasperini passa con i primi due tiri in porta della gara. E, aspettando i rivali, sogna sempre più in grande

Serie A - l'Atalanta vola : 2-1 al Genoa : 16.54 Atalanta terza e sempre più vicina al sogno Champions: a Reggio Emila (stadio di Bergamo chiuso per lavori), battuto 2-1 il malmesso Genoa. Due gol annullati agli orobici nel primo tempo. Segna Gosens al 9', ma Zapata in fuorigioco ostacola la vista a Radu. Poi al 18' fa centro proprio il colombiano, che scatta però in posizione di offside.Grifone pericoloso con Lapadula (testa) e Veloso. Altro film nella ripresa.Barrow insacca sul

Atalanta - 3 punti "da Champions" : ma che paura nel finale contro il Genoa… : L'Atalanta continua la marcia verso la Champions League, Genoa sconfitto a Reggio Emilia grazie a Barrow e Castagne Atalanta vittoriosa nel primo incontro della 36ª giornata di Serie A. La squadra di mister Gasperini è stata costretta a giocare in quel di Reggio Emilia a causa dei lavori allo stadio di Bergamo, per di più senza il proprio trascinatore e capitano Papu Gomez. Ebbene, gli atalantini hanno portato a casa 3 punti

Risultati Serie A - 36^ giornata : in campo Atalanta-Genoa : Risultati Serie A – Si avvia alla conclusione il massimo campionato italiano. In questo weekend si gioca la 36^ giornata, terzultima tappa di un torneo che ha già visto la netta conferma di una Juventus schiacciasassi, protagonista del big match di questo turno in casa della Roma. Giallorossi che sperano ancora in una qualificazione alla Champions League, ma che potrebbero vedere ridursi di molto le possibilità: l'Atalanta

Atalanta-Genoa - le formazioni ufficiali : Lapadula dal primo minuto : Atalanta-Genoa, le formazioni ufficiali – Prende il via la 36^ giornata del campionato di Serie A, un turno fondamentale per gli obiettivi di Champions League e salvezza. Nel primo match in campo Atalanta e Genoa, la squadra di Gasperini sogna di chiudere la stagione al quarto posto e la partita di oggi sarà fondamentale. Il Genoa è ancora a rischio retrocessione e non può permettersi passi falsi. Ecco le formazioni ufficiali del ...

Atalanta-Genoa probabili formazioni : Pasalic con Ilicic e Zapata : ATALANTA GENOA probabili formazioni- Tutto pronto per il calcio d'inizio della sfida tra Atalanta e Genoa valida per la 36 giornata di Serie A. Gli uomini di Gasperini pronti a confermare il 4° posto. In attacco spazio al tridente Ilicic, Pasalic e Zapata. Squalificato Papu Gomez. Genoa a caccia della salvezza matematica. Prandelli conferma il

Atalanta-Genoa : probabili formazioni - pronostico e quote scommesse : Atalanta-Genoa: probabili formazioni, pronostico e quote scommesse Sabato 11 Maggio alle ore 15:00 si gioca, allo Stadio Atleti Azzurri d’Italia di Bergamo, il match tra Atalanta e Genoa, valido per la 36esima giornata di Serie A. Partita importante per entrambe le squadre ai fini della classifica generale. Atalanta-Genoa: come arriva la squadra di Gasperini L’Atalanta di Gasperini arriva al match contro il Genoa dopo una ...

Dove vedere Atalanta-Genoa in diretta streaming o tv (no Rojadirecta) : Dove vedere Atalanta-Genoa in diretta streaming o tv (no Rojadirecta) Il primo anticipo della 36esima giornata di Serie A 2018/2019 sarà Atalanta-Genoa. La partita, in programma per Sabato 11 Maggio, avrà inizio alle ore 15:00 e si disputerà al Mapei Stadium di Reggio Emilia, a causa dei lavori di ristrutturazione dell'impianto casalingo dei bergamaschi. Atalanta-Genoa: nerazzurri verso la Champions L'Atalanta è

Atalanta Genoa formazioni probabili - emergenza difensiva per Gasperini : Atalanta Genoa formazioni – Quella tra Atalanta e Genoa è una sfida che vale tanto per entrambe le formazioni. I bergamaschi si giocano il sogno Champions League, e una vittoria li manterrebbe davanti al Milan. I rossoblù, invece, sono ancora a caccia della matematica salvezza. È Hateboer il nome di Gasperini per ovviare all'emergenza in