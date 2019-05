Tumori | nasce la piattaforma genomica della Sapienza | dati e referti dei pazienti online

meteoweb.eu

(Di venerdì 10 maggio 2019) Unainformatica che consente la raccolta strutturata die, tramite un’interfaccia di semplice utilizzo, restituisce, report, analisi e grafici per ogni singolo paziente colpito da tumore. Il personale medico è così in grado di definire in tempo reale la strategia terapeutica più indicata, in base alla medicina di precisione. È laVcs (Virtual Consultation System), la rete per la raccolta disperimentali e clinici in campo oncologico, risultato di un progetto del Polo Oncologico dell’Universitàdi Roma, del Cineca eFondazione Ricerca e Salute (ReS) che sarà presentata lunedì al Palazzo del Rettorato. “Quello che succede oggi è che i medici si incontrano fisicamente per discutere i casi clinici – anticipa all’Adnkronos Salute Paolo Marchetti, responsabile del Polo Oncologico ...

