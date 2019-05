Sciopero 10 maggio 2019 | mezzi pubblici | scuola e uffici Orari e fasce

Scuola - Sciopero il 17 maggio contro un accordo "inutile". Anief in prima fila : ... a tre cifre, cioè di almeno 100 euro,, un provvedimento che andrebbe in "rotta di collisione" con il Documento di economia e finanza , in cui si indica chiaramente una riduzione, uniforme e durevole ...

Porti : sindacati - 23 maggio Sciopero : ANSA, - ROMA, 8 MAG - "sciopero nazionale di 24 ore di tutti i lavoratori dei Porti il prossimo 23 maggio". Lo proclamano unitariamente Filt Cgil, Fit Cisl e UiltrasPorti "per la fase di stallo, ...

Sciopero aerei 21 maggio : voli a rischio per chi viaggerà con Alitalia e Air Italy : In data venerdì 17 maggio 2019 andrà in scena uno Sciopero generale, che andrà a coinvolgere anche il settore dei trasporti pubblici. Sarà una giornata particolarmente critica su più fronti, ma fortunatamente il comparto aereo non sarà interessato da questa protesta. Nonostante tutto, però, ci saranno comunque disagi a qualche giorno di distanza. Per la precisione, si saranno previsti in data martedì 21 maggio 2019. Durante questa giornata, si ...

Sciopero scuola del 17 maggio : solo sospeso oppure revocato? : Sul prossimo Sciopero del 17 maggio della scuola si è scritto molto. Su tantissimi portali di informazione dedicati all’argomento istruzione era stata riportata la notizia di una sospensione in attesa dell’esito del tavolo di trattative tra governo e sindacati. Ma stanno davvero così le cose? Veramente la revoca dello Sciopero è legata all’esito dell’incontro suddetto? Ricerca sul sito della Commissione di Garanzia Per ...

Scuola : Cobas confermano Sciopero nazionale il 17 maggio : I Cobas confermano e rilanciano lo sciopero generale della Scuola per il 17 maggio e la manifestazione nazionale a Roma. Lo rende noto Piero Bernocchi, portavoce nazionale Cobas che critica Cgil, Cisl,...

Dal 6 maggio Sciopero dei giudici di pace : 'Superare la riforma Orlando' : sciopero dei magistrati onorari contro "la persistente inerzia del governo" sulla riforma della categoria. Dal 6 al 17 maggio incroceranno le braccia i giudici di pace , mentre dal 13 al 17 maggio ...

Perché i docenti precari faranno Sciopero il 17 maggio : Non è ancora definitivamente scongiurato lo sciopero indetto dalle sigle confederali per il prossimo 17 maggio. Di mezzo c’è l’appuntamento al MIUR per continuare le trattative con il governo volte a trovare una soluzione per i corsi abilitanti Pas e le modalità di svolgimento dei prossimi concorsi ordinari. Comunque vada domani, sono migliaia i precari che scenderanno in piazza per protestare. I motivi I motivi per i quali i ...

Conapo revoca lo Sciopero nazionale dei Vigili del Fuoco del 18 maggio : “Massima soddisfazione per il risultato dell’ incontro. Il fondo che il Ministro Di Maio ha dichiarato di voler istituire presso il Ministero del Lavoro è una risposta concreta verso i Vigili del Fuoco che quotidianamente rischiano la vita per la sicurezza degli italiani e che non possono continuare a essere il corpo peggio pagato. Si sono inoltre aperti importanti approfondimenti sulle penalizzazioni pensionistiche che i Vigili del Fuoco hanno ...

Sciopero 17 maggio docenti e ATA : la nota Miur : In occasione delllo Sciopero del 17 maggio, il Miur ha emesso la nota 13391 in data 02/05/2019, comunicandone l’indizione. Lo Sciopero interessa il personale a tempo determinato e indeterminato. I sindacati che lo hanno indetto sono: COBAS SCUOLA: personale docente, educativo ed Ata, in Italia e all’estero con adesione ANIEF e del sindacato CONFASI; UNICOBAS SCUOLA: personale docente ed ata, delle scuole, della ricerca e delle università; CUB ...

Sciopero generale 17 maggio : protesta a scuola e nel settore dei trasporti : Il mese di maggio sarà interessato da numerosi scioperi. Le prossime settimane vedranno svariate categorie di lavoratori incrociare le braccia. Una delle date più critiche sarà quella di venerdì 17 maggio 2019, quando andrà in scena uno Sciopero generale. Ad esserne coinvolto il comparto scuola, per l’ennesima volta in questi ultimi tempi. Più di una le sigle sindacali coinvolte nella mobilitazione. Da segnalare, però, che oltre a docenti e ...

Scuola - nota Miur 13104 sullo Sciopero del 10 maggio : le indicazioni : La nota ministeriale numero 13104 del 30 aprile ha formalmente comunicato lo sciopero indetto da USB per la giornata di venerdì 10 maggio, fornendo le indicazioni da rispettare secondo la normativa vigente. A tale sciopero non parteciperà la regione Sardegna. Qui di seguito il testo della nota ministeriale. nota Miur N. 13104 del 30 aprile sullo sciopero del 10 maggio La Presidenza del Consiglio dei Ministri — Dipartimento Funzione Pubblica — ...

Scuola - nota Miur 13104 sullo Sciopero del 10 maggio : le indicazioni : La nota ministeriale numero 13104 del 30 aprile ha formalmente comunicato lo sciopero indetto da USB per la giornata di venerdì 10 maggio, fornendo le indicazioni da rispettare secondo la normativa vigente. A tale sciopero non parteciperà la regione Sardegna. Qui di seguito il testo della nota ministeriale. nota Miur N. 13104 del 30 aprile sullo sciopero del 10 maggio La Presidenza del Consiglio dei Ministri — Dipartimento Funzione Pubblica — ...

Trasporti - l'Eav revoca lo Sciopero proclamato per giovedì 2 maggio : 'In seguito agli ultimi incontri tra l'azienda e le organizzazioni sindacali, Faisa, Confail e Ugl,, lo sciopero proclamato da queste ultime per il prossimo 2 maggio è stato revocato, pertanto il ...

Il 21 maggio ci sarà uno Sciopero del trasporto aereo di 24 ore : I sindacati del trasporto aereo hanno indetto uno sciopero di 24 ore per il 21 maggio, a cui parteciperanno le sigle sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Ugl Trasporti. Le motivazioni sono legate alla crisi di Alitalia e alle difficoltà del settore. Oggi