Sabato Shopping | i consigli per l’11 maggio

(Di venerdì 10 maggio 2019) IntimissimiThomas SaboVictoria BeckhamLardiniMassimo DuttiCiesse PiuminiChicco Margaroli x Skyway MontebiancoPaneraiBeyondF**KSiamo nel pieno die anche se la bella stagione si sta facendo attendere sale ugualmente in modo febbrile la voglia di un refresh del guardaroba con qualcosa di nuovo e cool. Il weekend potrebbe essere l’occasione per dedicarsi a una sana sessione ditra centri commerciali e boutique per riuscire nell’intento, e quindi eccoci pronti con la nostra rubrica settimanale per aiutarvi a scegliere e tenervi aggiornati sui must have in arrivo nei negozi e online. LEGGI ANCHELodiscorso Sicuri che i nostri sforzi saranno apprezzati, selezioniamo per voi le proposte lanciate in questo periodo, e, anzi, ve ne facciamo conoscere addirittura 10! Questa volta tra capsule collection e collaborazioni speciali vi proponiamo ...

