Pippo Franco | Non sono interessato alla tv di oggi | ma mi piacerebbe partecipare

(Di venerdì 10 maggio 2019) Attore di pellicole cult all'italiana, inarrestabile cabarettista popolare negli anni '80 e conduttore dei varietà d'oro di Mediaset, soprattutto negli anni '90. All'età di 78 annista vivendo una nuova giovinezza anche grazie ai social che giocano su di lui a suon di meme.Il comico si racconta in una lunga intervista al settimanale Spy fra televisione, fede e nuovi progetti lavorativi. Ultimamenteproprio i nuovi media a tenerlo occupato: "Sto costruendo un programma da trasmettere in diretta su Facebook" la sua idea è quella di portare un nuovo modo di fare comicità, esattamente come riuscì a compiere la stessa operazione sul piccolo schermo con risultati piuttosto importanti.: "Nontv di, ma minuova La sai l'ultima" pubblicato su TVBlog.it 10 maggio 2019 18:58.

