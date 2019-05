Per Fincantieri ricavi in crescita nel primo trimestre

Fincantieri - accordo con Inail Per progetti su sicurezza lavoro : Il Presidente dell'Inail , Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul lavoro, Massimo De Felice e l' Amministratore Delegato di Fincantieri Giuseppe Bono hanno firmato un ...

Eni - CDP - Fincantieri eTerna siglano partnership Per impianti di produzione di energia da moto ondoso : Eni , CDP, Fincantieri e Terna firmano una partnership per lo sviluppo di impianti di produzione di energia da moto ondoso s u scala industriale Gli Amministratori Delegati delle tre società, insieme ...

Energia da moto ondoso : Eni - CDP - Fincantieri e Terna insieme Per lo sviluppo di impianti su scala industriale : L’Amministratore Delegato di Cassa depositi e prestiti, Fabrizio Palermo, l’Amministratore Delegato di Fincantieri, Giuseppe Bono, l’Amministratore Delegato di Terna, Luigi Ferraris e l’Amministratore Delegato di Eni Claudio Descalzi hanno firmato oggi, nella sede Eni all’EUR di Roma, un accordo non vincolante per lo sviluppo e la realizzazione su scala industriale di impianti di produzione di Energia dalle onde del mare. L’accordo ha lo scopo ...

“OPerai Fincantieri molesti” - assessore chiede l'alcol test dopo la pausa pranzo : La singolare proposta dell'assessore comunale di Genova Stefano Garassino per rispondere alle lamentele dio alcuni abitanti del capoluogo ligure per la continua presenza di operai molesti durante la pausa pranzo. Protesta la Fiom: "Proposta indegna, forse l'alcol test lo dovrebbero fare certi politici e l'assessore per primo.Continua a leggere

ALITALIA/ Fincantieri e China East - i nuovi nomi Per il futuro della compagnia : Sembra che nel futuro di ALITALIA possano giocare un ruolo anche Fincantieri e China East, oltre che Ferrovie dello Stato e Delta

Fincantieri - nuovi contratti Per due navi da crociera : Si tratta della tecnologia di propulsione più avanzata e a minor impatto ambientale dell'industria navale, nonché del combustibile fossile più ecologico al mondo, che abbatterà significativamente le ...

Fincantieri - partono ad Ancona i lavori Per la nuova nave di Viking : Presso lo stabilimento di Ancona si è svolta oggi, 18 Marzo, la cerimonia per il taglio della prima lamiera della settima nave che Fincantieri sta realizzando per la società armatrice Viking. La nuova ...

MSC conferma ordine Per navi di lusso a Fincantieri : Fincantieri è l'erede della grande tradizione della cantieristica italiana e uno dei più grandi gruppi navalmeccanici del mondo. Da quando ha iniziato a lavorare con Fincantieri nel 2014, MSC ha ...