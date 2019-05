Monster Hunter World Iceborne | Data di uscita | Creature | Mappe e molto altro

gamerbrain

(Di venerdì 10 maggio 2019) Nel corso di una live speciale di, Capcom ha reso noti nuovi dettagli sull’attesissima espansione di, il più grande successo di vendite di Capcom di tutti i tempi, con più di 12 milioni di copie distribuite in tutto il mondo che si aggiungono ai 53 milioni di pezzi venduti dall’intera serie fino a oggi. Questo gigantesco seguito rivaleggia per quantità di contenuti con la versione originale e sarà disponibile per PlayStation 4 e per tutti i device della famiglia Xbox One, incluso Xbox One X. L’è prevista per il 6 settembre 2019. Seguirà la versione per PC inil prossimo inverno. Molti dettagli sono stati rivelati nel corso della diretta, incluso un first look di. Tra le altre, sono state rese pubbliche informazioni ...

