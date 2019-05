Molotov contro l' auto del sindacalista

Genova - Molotov contro ufficio delle Poste a Bolzaneto : a fuoco auto e moto. Incendio rivendicato da gruppo anarchico : Una bottiglia incendiaria è stata lanciata nella notte contro alcune auto e motorini di proprietà di Poste italiane. E’ successo a Bolzaneto in via Pastorino all’interno del parcheggio adiacente l’ufficio postale. L’Incendio doloso è stato rivendicato da un testo firmato “anarchici per la solidarietà internazionalista” e pubblicato su un sito di area. “Molti dei nostri sono morti, ma voi non avete potuto distruggere ...

Molotov contro parcheggio Poste a Genova : Genova, 11 APR - Una bottiglia incendiaria è stata lanciata questa notte contro alcune auto e motorini di proprietà di Poste italiane. E' successo a Bolzaneto in via Pastorino all'interno del ...

Davagna - Molotov contro i migranti. Denunciati in quattro : «Volevamo divertirci» : Raid a febbraio in un centro per richiedenti asilo. quattro studenti indagati per incendio e odio razziale: «Avevamo bevuto»

Genova - Molotov contro centro migranti - 4 studenti indagati : “Volevamo solo divertirci” : I quattro giovani studenti hanno raccontato di aver trascorso la serata insieme bevendo molto e di aver infine deciso lanciare la molotov, preparata sul momento, solo per divertirsi. La polizia sospetta però che il raid fosse premeditato e li accusa di incendio doloso aggravato dall'odio razziale e fabbricazione e porto di arma da guerra.Continua a leggere

Davagna - Molotov contro i migranti : Raid a febbraio in un centro per richiedenti asilo. Quattro studenti indagati per incendio e odio razziale: «Avevamo bevuto»