Luna | Jeff Bezos presenta il suo lander ' Blue Moon'

Blue Moon - il nuovo lander Lunare di Blue Origin (l’azienda spaziale del Jeff Bezos di Amazon) : (immagine: BlueOrigin.com) Nella corsa alla riconquista della Luna rientra in modo spettacolare Jeff Bezos. Il 9 maggio il fondatore di Amazon e della compagnia spaziale Blue Origin (nonché l’uomo più ricco del mondo secondo Forbes) ha presentato durante una scenografica conferenza stampa il suo nuovo lander Blue Moon: sarà in grado di atterrare sulla Luna portando con sé anche un piccolo rover per l’esplorazione del nostro ...