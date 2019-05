Italian Video Game Awards 2019 | Maggie - Il tesoro di Seshat vince il premio “Best

VIDEO Giovanni Malagò : “Lo sport Italiano è imbattile se fa squadra” : A lato della presentazione delle ATP Finals 2021-2025 (clicca qui per la cronaca) presso il Gran Salone dei ricevimenti di Palazzo Madama in Piazza Castello a Torino, si è segnalato il discorso del Presidente del Coni Giovanni Malagò. Il numero uno dello sport italiano ha voluto parlare, spendendo parole importanti, sia su quanto conseguito per la città di Torino sia per la Nazione nel suo complesso. Un discorso che non nascondeva enorme ...

I Documenti Tenuti Nascosti dalla Chiesa – VIDEO CENSURATO DALLE TV ItalianE : I Documenti Tenuti Nascosti dalla Chiesa – VIDEO CENSURATO DALLE TV ITALIANE Esistono Documenti Tenuti Nascosti dalla Chiesa che in pochi conoscono. Nel dicembre del 1945, a Nag Hammadi, nell’Alto Egitto, furono scoperti decine di manoscritti di sconvolgente importanza perché rivelarono un cristianesimo profondamente diverso da quello che conosciamo. Oggi, a più di sessant’anni di […] L'articolo I Documenti Tenuti ...

(VIDEO) Giorgia Meloni e il suo appello agli Italiani : “Un governo senza i 5 Stelle - dateci una mano” : Giorgia Meloni lancia un appello al popolo italiano per avere margini per un governo senza Movimento 5 Stelle “Non ho niente di cui redarguire, il lavoro per costruire un’alternativa, se gli italiani il 26 maggio ci daranno una mano ci saranno i margini per un governo senza M5s”. Lo ha detto il leader di Fratelli … Continue reading (VIDEO) Giorgia Meloni e il suo appello agli italiani: “Un governo senza i 5 Stelle, dateci una ...

Sri Lanka - il video di una nuova esplosione<br> Ferito lievemente un giornalista Italiano : Ancora una giornata di altissima tensione a Colombo, capitale dello Sri Lanka. Mentre si continuano a contare le vittime, oggi sono stati trovati ben 87 detonatori vicino alla principale stazione degli autobus e un'autobomba è esplosa in fase di disinnesco proprio vicino alla Chiesa colpita ieri, quella di Sant'Antonio. Gli artificieri stavano disinnescando l'ordigno che però è esploso. Per fortuna erano state prese tutte le ...

Italian Video Game Awards 2019 : il made in Italy si fa onore : Nello splendido palcoscenico dell’Acquario Romano a Roma sono stati assegnati l’11 aprile scorso gli Italian Video Game Awards 2019, manifestazione – si è giunti già alla settima edizione – promossa come ogni anno dall’AESVI, associazione che rappresenta l’industria dei Videogiochi in Italia, per premiare quei Videogiochi che nel 2018, nelle diverse categorie, hanno conquistato il successo a livello internazionale e ...

Cybercity Chronicles - gli 007 Italiani passano ai videogame : 'Un mondo libero e connesso comporta minacce sofisticate che evolvono di continuo', ricorda Vecchione. Il problema sta nel fatto che in pochi se ne rendono davvero conto. Siamo all'Istituto ...

Fazio prende in giro Salvini : 'Prima gli Italiani' - poi usa il pendolino (VIDEO) : Quella tra Fabio Fazio e Matteo Salvini è una querelle che non accenna a placarsi. Il Ministro dell'Interno, appena ne ha l'occasione, non manca di lanciare frecciate ad un conduttore che, a suo dire, guadagna troppo e sembra voler tutelare una parte politica avversa a quella rappresentata dalla Lega. Il personaggio televisivo non mostra la stessa aggressività dialettica e si trincera dietro toni più soft, ma anche dal canto suo non mancano ...

Grey's Anatomy 15 - episodio 17 : anteprima video streaming in Italiano : Lo scoop diramato per errore da Maggie ha fatto immediatamente scalpore nel mondo della medicina, come lei stessa confida a Jackson sempre nell'anteprima dell'episodio di Grey's Anatomy dal titolo ...

Accademia Italiana Videogiochi a fianco Italian C++ Conference : Roma, 15 apr., askanews, - L'Accademia Italiana Videogiochi, primo istituto di formazione nel settore videoludico, è sponsor ufficiale dell'Italian C++ Conference, che si svolgerà il 15 giugno a ...

Videogiochi : Italian Game Awards - trionfa Red Dead Redemption 2 : Tre premi all'avventura western sviluppata da Rockstar Games. A "God of War" vanno il Game design e il People's choice Awards. Riconoscimenti anche a Microsoft e Nintendo