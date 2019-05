Infortunio Suarez | l’attaccante operato | Barcellona e Uruguay in ansia

calcioweb.eu

(Di venerdì 10 maggio 2019)– E’ ancora sotto shock ildopo l’eliminazione in Champions League, sembrava fatta per la finale dopo la gara d’andata contro i Reds, poi grande reazione da parte del Liverpool che ha ribaltato tutto. E le brutte notizie non finiscono, anche per l’. L’attaccanteinfatti è stato sottoposto nella tarda serata di ieri a un intervento in artroscopia per la lesione al menisco del ginocchio destro, ilparla di uno stop di 4-6 settimane e stagione ovviamente finale, l’uruguaiano out anche per la finale di Coppa del Re in programma il 25 maggio contro il Valencia. E l’rischia di perdere l’attaccante per la Coppa America. CalcioWeb, le ultime notizie e gli aggiornamenti sul calcio italiano ed esteroL'articolo, l’attaccante...

