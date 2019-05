Alzheimer | così l’intelligenza artificiale aiuta a recuperare i ricordi svaniti

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 10 maggio 2019) Una memoria virtuale, di riserva, a portata di smartphone in qualunque momento della giornata. Un prezioso alleato per le persone colpite dall’, nelle prime fasi dopo la diagnosi della malattia, scandita da perdita di memoria e disorientamento. Si chiama ‘Chat Yourself’ ed è un esempio di applicazione delcontro le demenze, chechi soffre dia ricordare aspetti fondamentali della propria vita: dalle semplici abitudini ai volti delle persone care. Il progetto è promosso dall’associazione Italia Longeva, la rete nazionale di ricerca sull’invecchiamento e la longevità attiva del ministero della Salute. Si tratta di uno degli esempi di ‘Intelligenza della Salute’, tema dell’edizione 2019, la quinta, del Festival della scienza medica, il più importante appuntamento italiano dedicato alla divulgazione medico-scientifica in corso a Bologna dal ...

