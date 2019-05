Viabilità | lavori su A29 | chiusa corsia sorpasso fra Tommaso Natale e Palermo

liberoquotidiano

(Di giovedì 9 maggio 2019), 9 mag. (AdnKronos) - Rimarràda stasera alle 22 fino alle 6 di domani mattina ladidell'autostrada A29-Mazara del Vallo, in direzione del capoluogo. Il restringimento della carreggiata, fa sapere l'Anas, è necessario per l'esecuzione di alcuni interventi di m

DarioNardella : Iniziati i lavori per il nuovo svincolo di #Peretola, che permetterà l’eliminazione del semaforo all’inizio dell’A1… - Angela23763271 : RT @DarioNardella: Iniziati i lavori per il nuovo svincolo di #Peretola, che permetterà l’eliminazione del semaforo all’inizio dell’A11, ag… - DuccioManetti : RT @DarioNardella: Iniziati i lavori per il nuovo svincolo di #Peretola, che permetterà l’eliminazione del semaforo all’inizio dell’A11, ag… -