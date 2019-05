Simone Barbato a Pomeriggio 5 : «Ho 40 anni e sono Vergine». La replica di Malena spiazza tutti : Simone Barbato a Pomeriggio 5 rivela: «Ho 40 anni e sono vergine. Vorrei dire ai giovani che la verginità è un valore, non bisogna vergognarsi». Oggi in studio da...

L'oroscopo di domani 10 maggio da Ariete a Vergine : venerdì la Luna splende nel Leone : L'oroscopo di domani 10 maggio 2019 è pronto a dare conto a coloro che hanno un sogno nel cassetto attraverso le odierne previsioni. Dunque, focus sui comparti amore e lavoro quest'oggi sotto la positiva protezione di una meravigliosa Luna in Leone. Dunque, partiamo a spron battuto iniziando a mettere i cosiddetti "puntini sulle i" in merito al prossimo venerdì di fine settimana, ovviamente analizzando il cielo astrale riguardante i soli Ariete, ...

Simone Barbato : 'Ho 40 anni e sono Vergine'. Malena : 'La castità non è un valore' : Simone Barbato a rivela: ' Ho 40 anni e sono vergine. Vorrei dire ai giovani che la verginità è un valore, non bisogna vergognarsi '. Oggi in studio da si parla di vip che praticano la castità. E tra ...

Oroscopo 11 maggio : Leone coraggioso - Vergine critico - Acquario nervoso : Le previsioni degli astri di sabato 11 maggio vedono i Sagittario molto attenti alle spese economiche, mentre il Capricorno sarà in recupero rispetto alle ultime settimane. Scopriamo le previsioni degli astri di tutti i segni zodiacali. Da Ariete a Vergine Ariete: la Luna nel vostro segno zodiacale vi regalerà una giornata di completo recupero. Avete attraversato momenti molto difficili negli ultimi mesi. Cercate di dedicare il vostro tempo a ...

Olio extraVergine d’oliva : l’elisir di lunga vita che protegge dai tumori intestinali : L’Olio extravergine d’oliva è il migliore alleato per la salute, una vera e propria medicina naturale in grado di prevenire e curare numerose e serie patologie. Il binomio nutrizione e salute è in questi giorni al centro dell’incontro promosso a TuttoFood nello stand dii Italia Olivicola, visitato anche dal premier Giuseppe Conte, al quale ha partecipato Antonio Moschetta, Ordinario di Medicina dell’Università di Bari e ...

Oroscopo settimana dal 13 al 19 maggio : Cancro top in amore - Vergine serena : Le previsioni degli astri della settimana che va da lunedì 13 a domenica 19 maggio prevedono un periodo di serenità per lo Scorpione, mentre per l'Acquario ci sarà qualche difficoltà da superare. Scopriamo le previsioni degli astri di tutti i segni. Da Ariete a Vergine Ariete: fino alla giornata di venerdì potrete contare su Venere dalla vostra parte. La vostra relazione sarà dunque protetta anche se ciò non significa che sarete esenti da ...

Olio extra Vergine d euro oliva - prezioso alleato della nostra salute : Che l' Olio extravergine d'oliva abbia molte qualità è ormai risaputo, ma adesso arriva la conferma della scienza. Questo prezioso alimento dorato è una vera medicina naturale in grado di prevenire e addirittura curare alcune malattie. Secondo una ricerca condotta da Antonio Moschetta, Ordinario di ...

Nasce a Roma la prima scuola nazionale dell'olio extraVergine : Previsti anche incontri con i protagonisti del mondo dell'olio extravergine di qualità. 'La conoscenza sulle caratteristiche di un vero olio extravergine di oliva è strumento fondamentale per una ...

Olio ExtraVergine d’Oliva - un alleato nella lotta contro l’Alzheimer : Una delle cause della perdita di funzionalità neuronale nella patologia di Alzheimer è la presenza di placche amiloidi e ammassi neurofibrillari riscontrati nel cervello con effetti neurotossici. Il processo di formazione di tali ammassi comprende vari passaggi, in cui più copie di un frammento proteico, detto beta-amiloide (Aß1-42) si aggregano per formare oligomeri, protofibrille e infine fibrille mature. In particolare gli oligomeri, ossia ...

L'oroscopo di domani 8 maggio da Ariete a Vergine : Luna in Cancro - al top eros e passione : L'oroscopo di domani 8 maggio 2019 è ufficialmente arrivato: pronti a scoprire i segni fortunati in amore e nel lavoro? Ad essere sottoposta ad accurato controllo l'Astrologia relativa ai segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Prima di iniziare a dare una valutazione al periodo, è d'obbligo mettere in evidenza il transito astrale del giorno. Questo mercoledì assisteremo al passaggio di una prorompente Luna in Cancro a partire ...

Previsioni astrologiche del 7 maggio : Vergine soddisfatta - Sagittario romantico : Martedì 7 maggio il Sole, Urano e Mercurio saranno in Toro, mentre la Luna e Marte si troveranno nel segno dei Gemelli. Intanto Giove continuerà a sostare in Sagittario, nel frattempo Plutone e Saturno saranno nei gradi del Capricorno. Nell'undicesima casa del Cancro ci sarà il Nodo Lunare. Di seguito le Previsioni astrologiche per i 12 segni zodiacali....Continua a leggere

L'oroscopo di domani 6 maggio da Ariete a Vergine : Luna in Gemelli e Mercurio in Toro : L'oroscopo di domani 6 maggio 2019 è finalmente disponibile per essere consultato. Molto importante per quelli come noi, appassionati d'Astrologia, che attendono con curiosità buone notizie nonché le ultime novità in arrivo insieme alle previsioni zodiacali giornaliere. La Luna è pronta a passare in Gemelli portando grosse chance in amore a quei pochi segni fortunati. Ottime notizie si annunciano anche sul comparto economico/lavorativo in ...

Olivicoltore e Assaggiatore olio di oliva Vergine ed extravergine : Si è chiusa a Rocca Massima la prima parte del corso gratuito di formazione “Olivicoltore e Assaggiatore olio di oliva vergine ed extravergine”, organizzato dall’associazione CAPOL (Centro Assaggiatori Produzioni Olivicole Latina), nell’ambito dell’attività di promozione e valorizzazione dei migliori oli extra vergine d’oliva prodotti sul territorio della provincia di Latina, e promosso dalla XIII Comunità Montana dei Monti Lepini e Ausoni, con ...