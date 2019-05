Tottenham | Harry Kane | ' Farò di tutto per affrontare il Liverpool'

Champions League - infortunio Harry Kane : la caviglia fa crack e il Tottenham trema : Brutte notizie per il Tottenham in vista del ritorno dei quarti di finale di Champions League: Harry Kane ha rimediato un brutto infortunio alla caviglia e rischia di saltare non solo la sfida contro il City, ma anche l’eventuale semifinale “Sembra un problema simile a quello che lo ha tenuto fuori per 40 giorni tra gennaio e febbraio“, con queste parole, l’allenatore del Tottenham, Mauricio Pochettino, ha evidenziato la ...