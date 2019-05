Showtime rinnova Billions per una quinta stagione | un record per Paul Giamatti in tv

Rinnovi e Cancellazioni Serie TV : Showtime rinnova Billions : Rinnovi e Cancellazioni Serie tv. N.B.: in questa guida trovi lo stato dei Rinnovi e delle Cancellazioni a partire da giugno 2016 Quinta stagione per Billions, mentre la quarta sta per arrivare dal 10 maggio su Sky Atlantic e sta per concludersi su Showtime. Seconda stagione per What We do in the Shadows di FX. Youtube Premium ha rinnovato Cobra Kai per una terza stagione. ABC invece ha rinnovato Black-ish per una sesta ...