Pochettino | ' Lucas Moura il nostro supereroe | momento incredibile per la nostra carriera'

Tottenham - Pochettino : “Lucas Moura è il nostro supereroe. Sono felice di fare l’allenatore” : Le parole di Mauricio Pochettino , allenatore del Tottenham , al termine della gara di Champions vinta contro l’Ajax, valsa la finale. “Lucas Moura è il nostro supereroe. Ha meritato la tripletta, è un bravo ragazzo”. “Per competere a questo livello, in questa competizione magica, questo può accadere. Sono così grato di essere un allenatore, essere nel calcio e vivere questo tipo di momento. E’ anche per la mia ...

Ajax-Tottenham 2-3 : Lucas Moura ribalta tutto - Pochettino in finale! : AMSTERDAM - È la favola che si spezza e il sogno che non si trasforma in realtà e diventa quello del Tottenham, che elimina all'ultimo respiro l'Ajax con un 3-2 pirotecnico grazie alla tripletta di ...