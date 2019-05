Microsoft presenta il cono intelligente capace di trascrivere le conversazioni

Microsoft presenta il controller Xbox One Phantom White Special Edition : Ottime notizie per chi vuole mantenere la propria collezione di controller Xbox sempre aggiornata: Microsoft presenta l' Xbox Wireless - Phantom White Special Edition . Potete fare vostra l'edizione Special e Phantom White presso i rivenditori di tutto il mondo a partire dal 2 aprile, o preordinarla presso rivenditori selezionati.Il controller wireless Xbox - Phantom White Special Edition è il secondo controller della serie Phantom che segue ...

Forza Horizon 4 giocato su uno smartphone? Microsoft presenta in dettaglio Project xCloud : Non solo Halo: The Master Chief Collection e il suo arrivo su PC al centro dell'ultimo Inside Xbox della serata di ieri ma anche una presentazione con tanto di dimostrazione per Project xCloud, la piattaforma streaming basata sul cloud su cui Microsoft sta puntando con molta decisione. Questa tecnologia riuscirà effettivamente a portare il gaming di Microsoft su tanti dispositivi come, anche i semplici smartphone?Per dimostrare il potenziale ...