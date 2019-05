Katie Holmes e Jamie Foxx | l’amore e la teoria dei piccoli passi

Jamie Foxx e Katie Holmes allo scoperto - primo red carpet di coppia - foto : Dopo anni di rumors e secche smentite al grido 'siamo solo amici', Jamie Foxx e Katie Holmes hanno deciso di uscire allo scoperto.L'ex moglie di Tom Cruise si è infatti concessa il primissimo red carpet di coppia con il compagno, nel corso del Met Gala, regalando sorrisi agli increduli paparazzi. Dopo sei anni d'amore, perché le prime voci di coppia risalgono al 2013, Katie e Jamie hanno gettato la maschera.prosegui la letturaJamie Foxx ...

A cena a Parigi : la festa a sorpresa di Katie Holmes per la sua Suri : «Fai presto, prepara la valigia: andiamo a cena a Parigi». Katie Holmes ha sorpreso sua figlia Suri e l'ha portata nella capitale francese per festeggiare il suo tredicesimo compleanno.

Suri Cruise e il viaggio speciale con mamma Katie Holmes : Katie Holmes dalla parte dei bambini. L'attrice si è fatta accompagnare dalla figlia Suri, 12 anni, in un viaggio speciale, in un campo profughi in Grecia. La star di Logan Lucky, 40, ha fatto tappa a Lesbo, in Grecia, come ambasciatrice dell'organizzazione umanitaria Artolution

10 gonne in vinile… come Katie Holmes : Nel corso degli anni, Katie Holmes è passata dallo status «ragazza della porta accanto» a icona eclettica di stile, senza perdere la naturalezza che da sempre la contraddistingue. Quello dell'attrice è un equilibrio sottile tra amore per i capi classici sartoriali e tocchi di stile audaci