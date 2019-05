Juventus | è rottura con Allegri Conte potrebbe tornare | decide Agnelli

Allegri e la Juventus verso la rottura Conte resta vicino all'Inter : L'anno di contratto che resta tra la Juventus e Massimiliano Allegri basterà per discutere, da oggi, sull'accordo per la buona uscita ma non sarà sufficiente per garantirsi ancora un futuro, dopo un ...

Varane-Juventus - rottura col Real Madrid : ecco svelato il motivo! : Varane-Juventus – Nelle ultime settimane, il nome di Varane è stato accostato alla Juventus. Il difensore Campione del Mondo potrebbe arrivare a Torino per una cifra non inferiore ai 60/70 milioni di euro. Molti preferirebbero lui a De Ligt perchè è giovane ma ha già tantissima esperienza alle spalle, oltre che un Palmares invidiabile con […] More

Juventus Women - per Cecilia Salvai rottura legamento ginocchio sinistro : stagione finita : Il pomeriggio di festa all'Allianz Stadium con la vittoria della Juventus Women contro la Fiorentina davanti a oltre 39mila spettatori è stato in parte rovinato dal brutto infortunio occorso al ...