Il Tottenham e una finale a costo zero Alla faccia dei miliardi

Mourinho : 'L'ajax ha giocato questa semifinale come se fosse una gara qualunque. Il Tottenham invece...' VIDEO : Presente negli studi di BeIn Sport l'ex allenatore di Inter, Real e Chelsea, José Mourinho , ha commentato la semifinale vinta dal Tottenham contro l'Ajax , criticando col sorriso l'approccio alla partita dei Lancieri ed ...

Ajax-Tottenham - Trippier : 'A fine primo tempo Kane era una furia - ci ha caricati' : Essere un capitano e un leader significa comportarsi da tale dentro e fuori dal campo. E Harry Kane , durante Ajax-Tottenham , ha dimostrato di esserlo. Indisponibile a causa di un infortunio alla ...

Tottenham un (Pochettino) fortunato - ma anche il Liverpool non scherza : quanto conta il fattore C (hampions) - Di Matteo docet : La finale di Champions dell’edizione 2018-2019 sarà Tottenham-Liverpool: due squadre arrivate all’ultimo atto accomunate da un po’ di fortuna. Partiamo dalla squadra di Pochettino. Inserita in un girone non certo semplice con Barcellona, Inter e Psv Eindhoven, gli Spurs escono dalle gare d’andata racimolando un solo punto contro il Psv, grazie al pareggio ottenuto in Olanda; sconfitte, invece contro Inter (2-1 in ...

Tottenham in finale - Lucas : ''Una serata impossibile da spiegare'' : LONDRA - Sono passate poche ore, ma c'è da scommettere che la serata di ieri, Lucas Moura, se la ricorderà per tanto tempo ancora. La sua tripletta all'Ajax è valsa al Tottenham la prima finale di ...

Ajax-Tottenham - Ten Hag svela : “sul 2-0 non mi fidavo - ho guardato gli inglesi e mi sono accorto di una cosa” : L’allenatore dell’Ajax ha analizzato la sconfitta interna subita con il Tottenham, svelando un piccolo retroscena La delusione dipinta sul volto dei giocatori dell’Ajax, estromessi dalla Champions League a pochissimi secondi dalla finale. Una mazzata terribile, un durissimo colpo da incassare al termine di una partita pazza, ancor di più rispetto a quella tra Liverpool e Barcellona. AFP/LaPresse Dominio olandese nel primo ...

Ancora sorprese in Champions - Tottenham in finale dopo una gara incredibile con l'Ajax : Potrebbe chiamarsi la Champions delle imprese: dopo quella del Liverpool di ieri che ha mandato a casa il Barcellona, stasera stata la volta del Tottenham che dopo aver perso la semifinale di andata 1-...

Ajax-Tottenham - Eriksen non ci gira intorno : “spero che facciano una statua a Lucas Moura in Inghilterra” : Il centrocampista del Tottenham ha parlato dopo il successo sull’Ajax, esaltando la prestazione del compagno capace di segnare una tripletta E’ stata la serata del Tottenham e di Lucas Moura, autentico protagonista nella vittoria degli Spurs sul campo dell’Ajax, valsa la qualificazione alla finale di Champions League. AFP/LaPresse Una tripletta pazzesca, una prestazione enorme incensata nel post gara anche da Eriksen: ...

Moura non… muore mai - Ajax in una valle di lacrime : in finale di Champions ci va il Tottenham! : Champions League, altra serata da non credere: la seconda finalista è il Tottenham di Pochettino capace di espugnare Amsterdam all’ultimo minuto Pensavate d’aver visto una gara folle ieri tra Liverpool e Barcellona? Ebbene, quella di stasera in Champions League non è stata da meno. Ajax e Tottenham hanno dato vita ad un incontro pazzesco, ricco di occasioni, emozioni, pathos e sussulti sino all’ultimo secondo nel vero ...

L’Ajax non si ferma più - ancora una vittoria in trasferta : battuto il Tottenham - finale vicina! [FOTO] : 1/19 AFP/LaPresse ...

Tottenham-Ajax - Pochettino : “Per noi sarà una serata magica” : Le parole di Mauricio Pochettino, tecnico del Tottenham, alla vigilia della semifinale d’andata di Champions League contro l’Ajax: “Siamo arrivati fin qui perché siamo stati una squadra e lo saremo ancora. Siamo giunti qui lottando sempre come squadra. Il collettivo e lo spirito di gruppo sono la cosa principale. Per noi sarà una serata magica, giocheremo una semifinale della massima competizione nel nostro nuovo stadio, ...

Tottenham-Ajax - l’Olanda sposta la giornata di campionato : Pochettino è una furia : “Il calcio in Europa è completamente diverso: la realta’ e’ che loro avranno piu’ tempo per prepararsi e meno rischi da correre”. Sono le parole del tecnico del Tottenham Mauricio Pochettino che non ha preso bene la decisione della Federcalcio olandese di posticipare un turno di campionato per consentire all’Ajax di preparare al meglio l’andata della semifinale di Champions League. “Quando ...

De Laurentiis : «Stasera potrebbe esserci una sorpresa. Mi sono divertito con Manchester City-Tottenham» : Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis si è concesso ai giornalisti al termine del pranzo con i dirigenti dell’Arsenal: «E’ un gruppo di ragazzi straordinario che ha sempre dato il massimo. In una stagione possono esserci momenti di appannamento ma sono spaventato. Ancelotti è un allenatore di grande esperienza, un grande allenatore e questi per me sono fattori molto importanti». Ha sentito Ancelotti stamattina? «Oggi andrò ...

Manchester City-Tottenham - una gara da record : primo tempo pazzesco! : Manchester City-Tottenham, una partita davvero incredibile sta andando in scena in questi minuti, già fissato un record Manchester City-Tottenham è entrata di diritto nella storia del calcio. Innanzi tutto va detto che si tratta di una partita stupenda, qualitativamente di un livello clamoroso, una gara dalla quale molte nostre squadre dovrebbero prendere spunto. Detto questo però, c’è da sottolineare un record davvero assurdo, mai ...

Tottenham - Kane non si abbatte dopo l’infortunio : “ogni ko è una possibilità per tornare più forte di prima” : L’attaccante del Tottenham ha postato sui social un messaggio con cui ha voluto tranquillizzare i suoi tifosi “Dispiaciuto per essere uscito per infortunio, ma ogni battuta d’arresto è una possibilità di tornare più forte che mai. Grande finale dai ragazzi per andare avanti e vincere!“. AFP/LaPresse Con queste parole via Instagram, Harry Kane si è complimentato con la sua squadra per il successo sul Manchester City ...