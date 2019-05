Finale Scudetto Basket Donne – Schio è Campione d’Italia | Ragusa sconfitta in Gara-4

sportfair

(Di giovedì 9 maggio 2019)si aggiudica-4 dellaper 62-81 e diventanon riesce a rimettere la serie in parità dopo la vittoria in-3 Successo rimandato solo di un match, adesso può partire la festa! Dopo la vittoria diin-3,ha chiuso i conti in-4 dellaguadagnandosi il titolo di. Le siciliane non sono riuscite a bissare il risultato della sfida precedente, restando sempre sotto nel punteggio (62-81 il) per l’intero arco dellasi è guadagnata un agevole vantaggio nel primo tempo, chiuso 36-47, per poi resistere all’impeto dinel terzo quarto (16-10) e prendere il largo nell’ultimo periodo di gioco (10-21) quando le siciliane ormai non avevano più la forza per provare la rimonta.L'articolo...

juventusfc : Trova le differenze ?? @nellaekroth nel match scudetto ?? @nellaekroth in finale di #CoppaItaliaFemminile ????… - LegaVolleyFem : ?????? L'@ImocoVolley è Campione d'Italia! Le pantere battono la @IGOR_Volley per 3-2 in Gara-3 di Finale e conquistan… - AlessiaMusacchi : mettere finale scudetto gara4 e #EPCC nella stessa serata è un'ingiustizia -