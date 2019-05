F1 | nuovo circuito Rio intitolato a Senna

F1 - il GP del Brasile trasloca! Abbandonata Interlagos - si correrà a Rio de Janeiro dal 2020. nuovo circuito nella capitale : Clamoroso trasloco per il GP del Brasile , storica tappa del Mondiale F1. A partire dal 2020, infatti, la corsa automobilistica cambierà sede: non andrà più in scena sul circuito di Interlagos (nei pressi di San Paolo) ma si sposterà a Rio de Janeiro dove verrà costruito un Nuovo circuito . Ad annunciarlo è stato Jair Bolsonaro, Presidente del Brasile , il quale ha firmato un accordo con Wilson Witzel (governatore di Rio) e con Marcelo Crivella ...

VIDEO GP Spagna MotoGP 2019 - nuovo asfalto a Jerez : ecco come cambia il circuito per la gara : Buona parte del tracciato di Jerez è stato riasfaltato in occasione del GP Spagna 2019, quarta tappa del Mondiale MotoGP che si correrà nel weekend. Il circuito dell’Andalusia presenta dunque un nuovo manto stradale che i piloti dovranno cercare di studiare al meglio durante le prove libere per poi essere performanti in qualifica e in gara. Le novità più importanti riguardano soprattutto le curve 8 e 13, a essere rimasti intatti sono ...